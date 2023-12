IDM Natale 2023: I piloti delle supersportive

Domanda 1: Per Natale potete desiderare di fare un giro di prova su una moto di vostra scelta. Quale moto vorreste provare?



Domanda 2: Avete un appuntamento per un Meet&Greet con uno sportivo. Chi volete incontrare?



Domanda 3: Avete tre desideri per l'anno 2024: quali sarebbero?

1. Melvin van der Voort/NL 245 punti

1: Mi piacerebbe molto guidare una R1 da gara. Una volta ho guidato una R1 standard ed è stato davvero bizzarro quanto fosse veloce! Quindi penso che se salissi su una R1 da corsa, non saprei in cosa mi sto cacciando :).

2) Mi piacerebbe molto parlare con Marc Marquez. La sua mentalità è davvero unica, è un vero combattente e mi piace vederlo.

3) Il mio primo desiderio è ovviamente quello di essere e rimanere in salute. Il mio secondo desiderio è quello di avere un altro anno di successo. L'anno scorso è stato davvero fantastico. Quindi sarebbe bello se anche il 2024 fosse così. Il mio terzo desiderio è sperare che l'operazione alla pompa del braccio abbia successo. Mi ha sempre dato fastidio e mi aiuterebbe molto nelle gare se si potesse risolvere il problema. Infine, auguro a tutti voi un buon 2024!

2° Twan Smits/NL 234 punti

1° Una moto del WorldSSP Ten Kate.

2. Marc Marquez

3. trovare buoni sponsor, non farmi male e qualche wildcard nel Campionato del Mondo Supersport.

3. Andreas Kofler/A 202 punti

1) Penso che sarebbe una moto da MotoGP perché voglio conoscere il feeling dell'elettronica e sentire quanto è potente.

2. qualcuno come Marc Marquez

3. desiderio 1: rimanere in salute e in forma, desiderio 2: poter lottare per un titolo, desiderio 3: essere premiato alla fine dell'anno.

5° Luca de Vleeschauwer/B 120 punti

1: Vorrei fare un test su una Kalex Moto2 con il nuovo motore Triumph. Dopo aver partecipato alla Moto2 spagnola con il motore Honda, vorrei sentire la differenza.

2. Sicuramente Valentino Rossi. È il mio idolo fin da quando ero bambino.

3. diventare campione della IDM Supersport, correre la Daytona 200, vincere una gara dell'EWC Superstock.

7° Leon Orgis/D 103 punti

1) Vorrei avere una Yamaha MT 10 per poter andare in pista in modo rilassato.

2) Mi piacerebbe incontrare Luca Dončić, perché lo trovo molto simpatico e penso che potremmo fare una bella chiacchierata sui nostri rispettivi sport.

3. 1. un camper ben attrezzato per sentirmi a casa in ogni circuito. 2. che tutti superino il 2024 in buona salute. 3. un piccolo bassotto.

11° Jonas Kocourek/CZE 76 punti

1) Se ne avrò l'opportunità, mi piacerebbe fare un test su una Ducati Panigale V2.

2) Penso che sarà Fabio Quartararo o Toprak Razgatlioglu perché entrambi sono tra i migliori nel nostro sport e penso che abbiano molti buoni consigli che possono aiutarmi a diventare un pilota migliore.

3. un anno pieno di moto, un anno senza infortuni come il mio, anche per la mia famiglia e l'ultimo: un anno intero pieno di benzina.

13° Martin Vugrinec/CRO 51 punti

1° Vorrei provare una moto da MotoGP, solo per vedere come ci si sente. Non importa quale sia il costruttore.

2) Probabilmente correrei con Marc Marquez. Mi interessa vedere come affronta le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni dopo aver dominato la MotoGP.

3) Il mio primo desiderio sarebbe la FELICITÀ! Non ne ho avuta molta negli ultimi anni. Il secondo sarebbe il bel tempo e la pace nel mondo.

14° Damien Raemy/CH 45 punti

1. quando correvamo nel campionato svizzero, avrei avuto la possibilità di provare una Suter MMX 500, ma purtroppo non è stato possibile perché ha dovuto fare le valigie prima. Sarebbe una moto che mi piacerebbe provare.

2. la mia preferita, se potessi scegliere, sarebbe quella con Roger Federer. Uno dei più grandi sportivi che il mondo abbia mai visto.

3. tre desideri, è difficile. Dopo Corona abbiamo imparato a godere di nuovo delle piccole cose. Ma in qualche modo questo è evaporato di nuovo. Desidero un grande momento con persone importanti. Salute e, soprattutto, divertimento con lo sport che tutti amiamo. Il 2024 sarà la mia 28ª stagione. Sarà anche la mia 15a stagione completa nell'IDM. Un piccolo ma piacevole anniversario. Parteciperemo all'IDM Supersport. Con il mio equipaggio.