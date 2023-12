Natal IDM 2023: Os pilotos de supersport

Pergunta 1: No Natal, podes desejar um test ride na mota da tua escolha. Que mota gostarias de experimentar?



Questão 2: Foi-lhe marcada uma reunião com um desportista. Com quem te queres encontrar?



Pergunta 3: Tens três desejos para o ano 2024 - quais seriam?

1. Melvin van der Voort/NL 245 pontos

1: Gostava muito de ter uma R1 preparada para corridas. Uma vez andei numa R1 normal e foi realmente bizarro o quão rápida era! Por isso, acho que se andar numa R1 preparada para corridas, não sei no que me estou a meter :).

2) Gostava muito de falar com o Marc Marquez. A sua mentalidade é única, ele é um verdadeiro lutador e eu gosto de ver isso.

3) O meu primeiro desejo é, obviamente, estar e manter-me saudável. O meu segundo desejo é que tenhamos mais um ano de sucesso. O ano passado foi muito bom. Por isso, seria bom que 2024 também fosse assim. O meu terceiro desejo é que a minha operação à bomba de braço seja bem sucedida. Sempre me incomodou e ajudar-me-ia muito nas corridas se pudesse ser corrigida. E, finalmente, desejo-vos a todos um bom 2024!

2º Twan Smits/NL 234 pontos

1º Uma mota Ten Kate do WorldSSP.

2º Marc Marquez

3. encontrar bons patrocinadores, não me lesionar e algumas entradas como wildcard no Campeonato do Mundo de Supersport.

3. Andreas Kofler/A 202 pontos

1) Penso que seria uma moto de MotoGP porque quero conhecer a sensação da eletrónica e sentir a sua potência.

2. alguém como Marc Marquez

3. desejo 1: manter-me saudável e em forma, desejo 2: poder lutar por um título, desejo 3: ser recompensado no final do ano.

5º Luca de Vleeschauwer/B 120 pontos

1: Gostaria de fazer um teste numa Kalex Moto2 com o novo motor Triumph. Depois de ter participado na Moto2 espanhola com o motor Honda, gostaria de sentir a diferença.

2. Definitivamente Valentino Rossi. Ele é o meu ídolo desde miúdo.

3. ser campeão no IDM Supersport, correr no Daytona 200, ganhar uma corrida no EWC Superstock.

7º Leon Orgis/D 103 pontos

1) Gostaria de ter uma Yamaha MT 10 para poder deslocar-me para uma pista de corrida de forma descontraída.

2) Gostaria de me encontrar com o Luca Dončić, pois acho-o muito simpático e penso que poderíamos ter uma boa conversa sobre os nossos respectivos desportos.

3. 1. uma carrinha de campismo bem equipada para me sentir em casa em todas as pistas de corrida. 2. que toda a gente chegue a 2024 de boa saúde. 3. um pequeno dachshund.

11º Jonas Kocourek/CZE 76 pontos

1. se tiver oportunidade, gostaria de testar uma Ducati Panigale V2.

2) Penso que será o Fabio Quartararo ou o Toprak Razgatlioglu porque ambos estão entre os melhores do nosso desporto e penso que têm muitas dicas boas que me podem ajudar a tornar-me um melhor piloto.

3. Um ano cheio de motas, um ano sem lesões como o meu, também para a minha família e o último: um ano inteiro cheio de gasolina.

13º Martin Vugrinec/CRO 51 pontos

1º Gostaria de testar uma mota de MotoGP, só para ver qual é a sensação. Não importa o fabricante.

2) Provavelmente andaria com o Marc Marquez. Estou interessado em ver como é que ele lida com as dificuldades que tem tido nos últimos anos depois de ter dominado o MotoGP.

3) O meu primeiro desejo seria FELICIDADE! Não tenho tido muito disso nos últimos anos. O segundo seria bom tempo e paz no mundo.

14º Damien Raemy/CH 45 pontos

1. Na altura em que estávamos a correr no campeonato suíço, teria tido a oportunidade de testar uma Suter MMX 500, mas infelizmente isso não se concretizou porque ele teve de fazer as malas mais cedo. Essa seria uma mota que eu adoraria experimentar.

2. A minha favorita, se pudesse escolher, seria com o Roger Federer. Um dos melhores desportistas que o mundo já viu.

3. Três desejos, isso é difícil. No tempo que se seguiu ao Corona, aprendemos a apreciar as pequenas coisas novamente. Mas, de alguma forma, isso voltou a evaporar-se. Desejo que passemos bons momentos com pessoas importantes. Saúde e, acima de tudo, diversão com o desporto que todos amamos. 2024 será a minha 28ª época. Será também a minha 15ª época completa no IDM. Um pequeno mas agradável aniversário. Estaremos a competir no IDM Supersport. Com a minha própria equipa.