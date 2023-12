IDM 2024 Regreso de Wahr con triunfo de Hertrampf

En los últimos años, Denis Hertrampf se ha dedicado principalmente a la categoría de Superbike en el IDM, mientras que el ex campeón de Supersport del IDM Kevin Wahr se ha ocupado del negocio familiar y de su vida privada tras el final de su carrera. Ahora ambos han unido sus fuerzas.

Triumph Germany Supersport Racing es el nombre oficial del equipo con el que Triumph Alemania pretende sacudir la categoría Supersport del IDM en 2024, según el comunicado de prensa enviado poco antes de Navidad. Para ello, los creadores del proyecto, Denis Hertrampf como Director General de Triumph Emsland y Triumph Alemania, ponen en la línea de salida un potente equipo liderado por el Director Técnico del Proyecto, Lothar Kraus.

El primer piloto de 765cc Street Triples en carrera será el veterano de IDM Kevin Wahr, que ganó su título de Supersport hace diez años. El piloto de 34 años terminó 6º en la categoría Supersport Next Generation en la carrera final de Hockenheim en 2023, tras una pausa en el automovilismo. "Durante el tiempo que estuve alejado del automovilismo, pude ocuparme de muchos asuntos personales y de negocios. Durante este tiempo, Denis Hertrampf, con quien ya había competido en una temporada de Supersport muy exitosa en 2014, me habló del proyecto con Triumph e inmediatamente me eligió", explica Wahr. "Un factor importante fue Lothar Kraus como director del proyecto, con quien ya había celebrado grandes éxitos deportivos en el pasado. En la salida de invitados en la final de Hockenheim, demostramos el potencial. Empezaré la temporada 2024 muy motivado".

"Cualquiera que me conozca sabe que me encantan los deportes de motor y que yo mismo compito en eventos deportivos de club", explica Uli Bonsels, responsable de prensa y jefe de servicio de Triumph Alemania. "Por eso me complace especialmente que hayamos encontrado un socio con mucha experiencia en Denis Hertrampf para crear conjuntamente el Triumph Germany Supersport Racing Team para la temporada 2024 de la IDM. Denis lleva más de 25 años en activo en el mundo del automovilismo y, como Director General de Triumph Emsland, trae consigo el indispensable y completo paquete de experiencia con nuestros triples."

Lothar Kraus, responsable del proyecto Triumph en Triumph Emsland desde mediados de 2021, no es ningún desconocido. "Estamos encantados de que Kevin haya sido confirmado como piloto para nosotros, porque no ha perdido nada de su velocidad durante su descanso del automovilismo. Volver a subirse al sillín después de su descanso y pilotar directamente hasta la sexta plaza es una actuación absolutamente sobresaliente en el IDM SSP 600 Next Generation y estoy seguro de que también puede ayudarnos mucho en el desarrollo de la moto", añadió Kraus. "Disputaremos la temporada con motos idénticas y más de un piloto. Actualmente estamos en conversaciones con posibles compañeros de equipo para Kevin, pero la decisión aún no está tomada."