Retour de Wahr en IDM 2024 avec le triomphe de Hertrampf

Ces dernières années, Denis Hertrampf s'était principalement engagé dans la catégorie Superbike de l'IDM et l'ancien champion IDM Supersport Kevin Wahr s'était occupé de l'entreprise familiale et de sa vie privée après la fin de sa carrière. Aujourd'hui, les deux hommes ont décidé de s'associer.

Triumph Germany Supersport Racing, c'est le nom officiel de l'équipe avec laquelle Triumph Allemagne, selon le communiqué de presse envoyé juste avant Noël, veut secouer la catégorie Supersport de l'IDM en 2024. Pour cela, les concepteurs du projet, Denis Hertrampf en tant que directeur de Triumph Emsland et Triumph Allemagne, mettent en place une équipe solide, menée par le chef de projet technique Lothar Kraus.

Le premier pilote à piloter des Street Triples 765 en configuration de course est le vétéran de l'IDM Kevin Wahr, dont le titre en Supersport remonte à dix ans. Après une pause dans le sport automobile, le pilote de 34 ans s'était classé sixième en 2023 dans le peloton Supersport-Next Generation lors de la finale d'Hockenheim. "Pendant ma pause du sport automobile, j'ai pu m'occuper de nombreux sujets personnels et professionnels. Pendant cette période, Denis Hertrampf, avec qui j'avais déjà participé à une saison Supersport très réussie en 2014, m'a alors parlé du projet avec Triumph et m'a ainsi immédiatement récupéré", explique Wahr. "Un facteur important a été Lothar Kraus en tant que chef de projet, avec lequel j'avais déjà pu fêter de grands succès sportifs par le passé. Lors du départ invité pour la finale à Hockenheim, nous avons montré le potentiel. Je vais commencer la saison 2024 avec une grande motivation".

"Ceux qui me connaissent savent que j'aime le sport automobile et que je participe moi-même à des événements sportifs de club", explique Uli Bonsels, officier de presse et responsable du service après-vente chez Triumph Allemagne. "C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que nous ayons trouvé en Denis Hertrampf un partenaire très expérimenté pour mettre en place ensemble l'équipe Triumph Germany Supersport Racing pour la saison IDM 2024. Denis est actif dans le sport automobile depuis plus de 25 ans et, en tant que directeur de Triumph Emsland, il apporte le package indispensable et complet de savoir-faire avec nos triples".

Lothar Kraus, responsable du projet Triumph chez Triumph-Emsland depuis mi-2021, n'est pas un inconnu dans le milieu. "Nous sommes très heureux que Kevin soit désormais notre pilote, car il n'a rien perdu de sa vitesse pendant sa pause dans le sport automobile. Se remettre en selle après une pause et se classer directement à la sixième place est une performance de premier ordre dans le peloton IDM SSP 600 Next Generation et je suis certain qu'il pourra nous aider à développer la moto", ajoute Kraus. "Nous allons disputer la saison avec des motos identiques et plus d'un pilote. Il y a actuellement des discussions avec d'éventuels coéquipiers de Kevin, mais la décision n'est pas encore prise".