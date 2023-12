IDM 2024 La rimonta di Wahr con il trionfo di Hertrampf

Negli ultimi anni, Denis Hertrampf è stato impegnato soprattutto nella classe Superbike dell'IDM, mentre l'ex campione IDM Supersport Kevin Wahr si è occupato degli affari di famiglia e della sua vita privata dopo la fine della carriera. Ora i due hanno unito le forze.

Triumph Germany Supersport Racing è il nome ufficiale del team con cui Triumph Germania intende dare una scossa alla classe Supersport dell'IDM nel 2024, secondo il comunicato stampa inviato poco prima di Natale. A tal fine, gli ideatori del progetto, Denis Hertrampf in qualità di Amministratore Delegato di Triumph Emsland e Triumph Germania, porteranno sulla linea di partenza un team forte, guidato dal Responsabile Tecnico del Progetto Lothar Kraus.

Il primo pilota per le Street Triple da 765 cc in assetto da gara sarà il veterano dell'IDM Kevin Wahr, che ha vinto il titolo Supersport dieci anni fa. Il 34enne si è classificato sesto nella Supersport Next Generation alla finale di Hockenheim nel 2023, dopo una pausa dal motorsport. "Durante il mio periodo di assenza dal motorsport, ho potuto occuparmi di molte questioni personali e di lavoro. In questo periodo, Denis Hertrampf, con il quale avevo già disputato una stagione Supersport di grande successo nel 2014, mi ha parlato del progetto con Triumph e mi ha subito preso in considerazione", spiega Wahr. "Un fattore importante è stato Lothar Kraus come project manager, con il quale avevo già festeggiato grandi successi sportivi in passato". Alla partenza come ospite alla finale di Hockenheim, abbiamo dimostrato il nostro potenziale. Inizierò la stagione 2024 molto motivato".

"Chiunque mi conosca sa che amo gli sport motoristici e che io stesso partecipo a eventi sportivi di club", spiega Uli Bonsels, addetto stampa e responsabile dell'assistenza di Triumph Germania. "Per questo sono particolarmente contento di aver trovato in Denis Hertrampf un partner di grande esperienza per la creazione congiunta del Triumph Germany Supersport Racing Team per la stagione IDM 2024. Denis è attivo nel motorsport da oltre 25 anni e, in qualità di amministratore delegato di Triumph Emsland, porta con sé l'indispensabile pacchetto completo di competenze con le nostre triple".

Lothar Kraus, responsabile del progetto Triumph presso Triumph Emsland dalla metà del 2021, non è nuovo alla scena. "Siamo lieti che Kevin sia stato confermato come pilota per noi, perché non ha perso nulla della sua velocità durante la sua pausa dal motorsport. Risalire in sella dopo la pausa e arrivare subito al sesto posto è una prestazione di assoluto rilievo nell'IDM SSP 600 Next Generation e sono certo che potrà aiutarci molto nello sviluppo della moto", ha aggiunto Kraus. "Parteciperemo alla stagione con moto identiche e con più di un pilota. Siamo attualmente in trattativa con potenziali compagni di squadra per Kevin, ma la decisione non è ancora stata presa".