IDM 2024 Wahr regressa com o triunfo no Hertrampf

As coisas parecem estar a ficar emocionantes no IDM Supersport no próximo ano. Kevin Wahr anunciou a sua reforma e vai tentar conquistar a coroa do campeonato mais uma vez com uma Street Triple.

Nos últimos anos, Denis Hertrampf tem-se dedicado principalmente à classe Superbike na IDM, enquanto o antigo campeão da IDM Supersport, Kevin Wahr, tem-se ocupado dos negócios da família e da sua vida privada após o fim da sua carreira. Agora os dois juntaram forças.

Triumph Germany Supersport Racing é o nome oficial da equipa com a qual a Triumph Germany pretende agitar a classe Supersport da IDM em 2024, de acordo com o comunicado de imprensa enviado pouco antes do Natal. Para o efeito, os criadores do projeto, Denis Hertrampf, na qualidade de Diretor Geral da Triumph Emsland e da Triumph Germany, vão levar para a linha de partida uma forte equipa, liderada pelo Diretor Técnico do Projeto, Lothar Kraus.

O primeiro piloto das Street Triples de 765cc em competição será o veterano da IDM Kevin Wahr, que conquistou o seu título de Supersport há dez anos. O piloto de 34 anos terminou em 6º lugar no campo da Supersport Next Generation na final em Hockenheim em 2023, após uma pausa no desporto automóvel. "Durante o tempo em que estive afastado do desporto motorizado, pude tratar de muitos assuntos pessoais e profissionais. Durante este tempo, Denis Hertrampf, com quem já tinha competido numa temporada de Supersport muito bem sucedida em 2014, falou-me do projeto com a Triumph e pegou imediatamente em mim", explica Wahr. "Um fator importante foi Lothar Kraus como gestor de projeto, com quem já tinha celebrado grandes sucessos desportivos no passado. Na partida como convidado na final em Hockenheim, mostrámos o potencial. Vou começar a época de 2024 muito motivado".

"Quem me conhece sabe que adoro desportos motorizados e que eu próprio participo em eventos desportivos de clubes", explica Uli Bonsels, Assessor de Imprensa e Diretor de Serviços da Triumph Alemanha. "É por isso que estou particularmente satisfeito por termos encontrado um parceiro muito experiente em Denis Hertrampf para criarmos em conjunto a Triumph Germany Supersport Racing Team para a época IDM de 2024. Denis está ativo no desporto motorizado há mais de 25 anos e, como Diretor Geral da Triumph Emsland, traz consigo o indispensável e abrangente pacote de conhecimentos sobre os nossos triplos."

Lothar Kraus, que tem sido responsável pelo projeto Triumph na Triumph Emsland desde meados de 2021, não é estranho à cena. "Estamos muito satisfeitos por o Kevin ter sido confirmado como piloto para nós, porque ele não perdeu nenhuma da sua velocidade durante a sua pausa no desporto motorizado. Regressar à sela após a sua pausa e depois andar diretamente para o sexto lugar é um desempenho de topo absoluto no campo da IDM SSP 600 Next Generation e estou certo de que ele também nos pode ajudar muito no desenvolvimento da moto," acrescentou Kraus. "Vamos disputar a época com motos idênticas e mais do que um piloto. Estamos atualmente em conversações com potenciais companheiros de equipa para o Kevin, mas a decisão ainda não foi tomada."