De grands projets IDM dans l'équipe Triumph-Supersport

Avec Kevin Wahr sur Triumph, c'est une combinaison prometteuse qui prendra part à l'IDM Supersport l'année prochaine. L'entreprise Triumph Emsland de Denis Hertrampf s'occupera de la technique. Depuis plus de cinq ans, on y acquiert de l'expérience avec les motos de course du constructeur britannique traditionnel et, avec le projet "Moto2-Style", on a construit, avec BBT comme partenaire, le plan directeur pour la moto IDM sur la base de la Triumph Street Triple 765.

"Jusqu'à la finale de la saison à Hockenheim cette année, nous avons pu développer la technique des motos et nous sommes tout de suite classés dans le top six", explique Denis Hertrampf. "Nous étions ainsi déjà l'équipe Triumph la plus performante de la grille de départ et j'ai bon espoir qu'en 2024, en tant qu'équipe officielle Triumph Germany Supersport Racing, nous puissions enchaîner ces succès sans interruption. De plus, Triumph Emsland est désormais de facto le représentant de Triumph Racing sur le continent européen et est à la disposition de toutes les équipes dans les championnats nationaux et internationaux en tant que partenaire".

"Cette collaboration montre", selon les dirigeants, "que le sport automobile est la plateforme idéale pour réunir les entreprises et les créateurs d'idées pour un développement commun. En plus de Triumph en tant que marque et de l'équipe elle-même, tous les fans de Triumph en profitent, car les motos ne sont nulle part aussi durement testées et développées que dans les conditions difficiles de la course. Cela vaut également pour le large portefeuille Racing de Triumph Emsland, qui comprend des repose-pieds Racing développés en interne, des outils, un Ride-Hight-Tool et un programme pour la géométrie du châssis. De nombreuses équipes de sport automobile et des pilotes de club sport sont déjà approvisionnés en pièces et en motos de course entièrement montées par l'atelier de course.

Bonbon particulier pour tous les concessionnaires Triumph européens dans le cadre de l'engagement IDM : chacun d'entre eux peut se présenter et présenter son entreprise sur les motos, sur les murs des stands et sur le camion du Triumph Germany Supersport Racing Team. Ils ont également la possibilité de rendre visite à l'équipe de course dans le paddock lors des courses, en compagnie d'employés et de clients. Outre le techtalk et le "meet and greet", un service de restauration est également prévu. Pour en savoir plus, contactez directement le Triumph Supersport Racing Team.