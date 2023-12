Grandi progetti IDM per il team Triumph Supersport

Con un nuovo team incentrato sul rientrante Kevin Wahr, Triumph Emsland vuole fare le cose in grande, non in piccolo. Oltre a un concorrente per il titolo, ci si rivolge anche ai fan e ai concessionari Triumph.

Con Kevin Wahr su Triumph, l'anno prossimo una combinazione promettente parteciperà all'IDM Supersport. La società Triumph Emsland di Denis Hertrampf si occuperà della tecnologia. Da più di cinque anni, l'azienda ha acquisito esperienza con le moto da corsa del tradizionale costruttore britannico e ha costruito il progetto per la moto IDM basata sulla Triumph Street Triple 765 con il progetto "Moto2-Style" con BBT come partner.

"Quest'anno, in occasione del finale di stagione a Hockenheim, siamo riusciti a sviluppare ulteriormente la tecnologia delle moto e a classificarci tra i primi sei al primo tentativo", spiega Denis Hertrampf. Siamo già stati il team Triumph di maggior successo sulla griglia di partenza e sono fiducioso che saremo in grado di costruire senza soluzione di continuità su questi successi come Triumph Germany Supersport Racing Team ufficiale nel 2024". Inoltre, Triumph Emsland è ora il rappresentante de facto di Triumph Racing sul continente europeo ed è disponibile come partner per tutti i team nei campionati nazionali e internazionali".

Questa collaborazione dimostra", ha dichiarato il management, "che il motorsport è la piattaforma ideale per far incontrare le aziende con i generatori di idee per un ulteriore sviluppo congiunto". Oltre a Triumph come marchio e al team stesso, tutti i fan di Triumph ne trarranno vantaggio, perché in nessun altro luogo le moto vengono testate e sviluppate in modo più rigoroso che nelle difficili condizioni di gara. Questo vale anche per l'ampio portafoglio di Triumph Emsland dedicato alle corse, che comprende pedane da corsa sviluppate internamente, attrezzi, uno strumento per l'altezza di marcia e un programma per la geometria del telaio. Numerosi team di motorsport e piloti di Club Sport ricevono già parti e moto da corsa completamente assemblate dalla fucina da corsa.

Un bonus speciale per tutti i concessionari Triumph europei nell'ambito dell'impegno IDM: ognuno di loro può presentare se stesso e la propria azienda sulle moto, sui muretti dei box e sul camion del Triumph Germany Supersport Racing Team. Hanno anche l'opportunità di visitare la squadra corse nel paddock con dipendenti e clienti durante le gare. Oltre al techtalk e al "meet and greet", ci sarà anche il catering. Maggiori informazioni direttamente dal Triumph Supersport Racing Team.