Grandes planos IDM para a equipa Triumph Supersport

Com Kevin Wahr na Triumph, uma combinação promissora irá competir no IDM Supersport no próximo ano. A empresa de Denis Hertrampf, a Triumph Emsland, encarregar-se-á da tecnologia. Há mais de cinco anos que têm vindo a ganhar experiência com motos de competição do tradicional fabricante britânico e construíram o projeto para a moto IDM com base na Triumph Street Triple 765 com o projeto "Moto2-Style", tendo a BBT como parceiro.

"No final da época em Hockenheim, este ano, conseguimos desenvolver ainda mais a tecnologia das motos e terminar entre os seis primeiros na primeira tentativa", explica Denis Hertrampf. "Já éramos a equipa Triumph mais bem-sucedida da grelha e estou confiante de que seremos capazes de continuar a construir estes sucessos como a equipa oficial Triumph Germany Supersport Racing Team em 2024. Além disso, a Triumph Emsland é agora a representante de facto da Triumph Racing no continente europeu e está disponível como parceira de todas as equipas em campeonatos nacionais e internacionais."

"Esta colaboração mostra", disse a direção, "que o desporto automóvel é a plataforma ideal para reunir empresas com geradores de ideias para um desenvolvimento conjunto. Além da Triumph como marca e da própria equipa, todos os fãs da Triumph irão beneficiar, porque em nenhum outro lugar as motos são testadas e desenvolvidas com mais rigor do que em condições de corrida difíceis. Isto também se aplica ao vasto portefólio de competição da Triumph Emsland, que inclui apoios para os pés de competição desenvolvidos internamente, ferramentas, uma ferramenta de altura de condução e um programa para a geometria do chassis. Numerosas equipas de desportos motorizados e pilotos do Club Sport já estão a receber peças e motos de competição totalmente montadas na forja de competição.

Um bónus especial para todos os concessionários Triumph europeus como parte do compromisso IDM: cada um deles pode apresentar-se a si próprio e à sua empresa nas motos, nas paredes das boxes e no camião da Triumph Germany Supersport Racing Team. Têm também a oportunidade de visitar a equipa de corrida no paddock com funcionários e clientes durante as corridas. Para além das conversas técnicas e dos "meet and greet", haverá também serviço de catering. Para mais informações, contacte diretamente a Triumph Supersport Racing Team.