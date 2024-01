Un triomphe comme Kevin Wahr pour tout le monde

Ceux qui sont plutôt attirés par la catégorie Supersport et qui veulent se faire plaisir et faire plaisir à leur Triumph Street Triple peuvent se sentir comme Kevin Wahr lors d'une course IDM. Après l'un ou l'autre changement.

Lors de la finale de l'IDM 2023 sur le circuit d'Hockenheim, l'ancien champion de Supersport IDM Kevin Wahr est soudainement apparu dans le paddock après une longue absence. Dans ses bagages, une Triumph construite par Lothar Kraus. Entre-temps, Wahr n'avait pas trop perdu la main et s'est tout de suite hissé à la sixième place. Mais Wahr avait déjà participé à plusieurs reprises à des courses sur son circuit. Que ce soit lors de l'IDM ou des 1000 kilomètres d'Hockenheim. Il n'y a donc pas encore de quoi s'inquiéter.

Peu avant Noël, l'équipe de Triumph Emsland autour du chef d'équipe IDM Denis Hertrampf a ensuite envoyé la nouvelle qu'elle souhaitait participer à la saison complète en 2024 avec la Triumph et Kevin Wahr. Là où d'autres font un grand mystère sur l'intérieur de leur moto, dans le cas de Wahr, on peut appeler Emsland et commander une moto identique à celle du revenant de l'IDM.

"Les versions de la Triumph Street Triple R/RS et Moto2 servent de base", explique l'équipe autour du directeur technique Lothar Kraus. "Transformée et montée en moto de course Triumph SSP 600 nNext Generation selon le règlement World Supersport. C'est également un véhicule de course parfait pour le domaine du sport-club. Il existe un système modulaire à partir duquel le véhicule de course parfait peut être construit individuellement".

"Té de fourche modifié", commence l'énumération. "Fourche Öhlins avec cartouche (développement propre), amortisseurs Öhlins (structure spéciale Racing, développement propre), amortisseurs de direction Öhlins (montés latéralement pour une course longue, développement propre)".

"Du point de vue de la technique du moteur, le véhicule est construit", poursuit l'explication, "comme les moteurs de la classe SSP 600 Next Generation du championnat du monde. Arbres à cames SSP, générateur SSP, timing de distribution modifié, kit de tubulure d'admission TE, système d'échappement SSP complet, et bien d'autres choses encore". Pour l'électronique, on mise sur Solo Engeneering sur la base de l'électronique de MecTronik. À cela s'ajoutent des pièces rapportées telles que la chaîne 520 avec kit de démultiplication, le radiateur Racing Kit y compris la lame d'air Carbon Air Stream, les freins Brembo et les conduites flexibles en acier HEL.