Un trionfo come Kevin Wahr per tutti

Se vi sentite più attratti dalla classe Supersport e volete fare qualcosa di buono per voi stessi e per la vostra Triumph Street Triple, potete sentirvi come Kevin Wahr a una gara IDM. Dopo una o due modifiche.

In occasione della finale IDM 2023 all'Hockenheimring, l'ex campione IDM Supersport Kevin Wahr si è presentato improvvisamente nel paddock dopo una lunga assenza. Nel suo bagaglio c'era una Triumph costruita da Lothar Kraus. Wahr non si era dimenticato troppo nel frattempo e si era subito portato in sesta posizione. Ma in passato Wahr aveva spesso partecipato a gare sulla pista di casa. Sia all'IDM che alla 1000 chilometri di Hockenheim. Non c'era quindi motivo di esaltarsi.

Poco prima di Natale, il team Triumph Emsland, guidato dal boss del team IDM Denis Hertrampf, ha comunicato di voler disputare l'intera stagione 2024 con la Triumph e Kevin Wahr. Mentre altri fanno un gran segreto sul funzionamento interno della loro moto, nel caso di Wahr è possibile chiamare Emsland e ordinare la stessa identica moto del rientrante IDM.

"Le versioni della Triumph Street Triple R/RS e della Moto2 fungono da base", spiega il team guidato dal direttore tecnico Lothar Kraus. "Trasformate e costruite nella Triumph SSP 600 nNext Generation Racebike secondo i regolamenti del Mondiale Supersport. Un veicolo da corsa perfetto anche per il settore Club Sport. Esiste un sistema modulare che consente di personalizzare il veicolo da corsa perfetto".

"Morsetto triplo modificato", inizia l'elenco. "Forcella Öhlins con cartuccia (sviluppo interno), ammortizzatore Öhlins (design speciale da corsa, sviluppo interno), ammortizzatore di sterzo Öhlins (montato lateralmente per la corsa lunga, sviluppo interno)".

"In termini di tecnologia del motore, il veicolo è costruito nello stesso modo", continua la spiegazione, "dei motori della classe SSP 600 Next Generation nel Campionato del Mondo. Alberi a camme SSP, alternatore SSP, fasatura modificata, kit di aspirazione TE, sistema di scarico completo SSP e molto altro ancora". L'elettronica è basata sull'elettronica Solo Engeneering di MecTronik. Ci sono anche parti aggiuntive come una catena 520 con kit di trasmissione, radiatore da corsa con striscia d'aria in carbonio, freni Brembo e tubi flessibili in acciaio HEL.