Um triunfo como o de Kevin Wahr para todos

Na final da IDM 2023 em Hockenheimring, o antigo campeão da IDM Supersport, Kevin Wahr, apareceu subitamente no paddock após uma longa ausência. Na sua bagagem estava uma Triumph construída por Lothar Kraus. Wahr não se esqueceu de muita coisa entretanto e subiu imediatamente para o sexto lugar. Mas Wahr já tinha participado muitas vezes em corridas na sua pista natal no passado. Seja no IDM ou nos 1000 quilómetros de Hockenheim. Por isso, não havia razão para ficar entusiasmado.

Pouco antes do Natal, a equipa Triumph Emsland, liderada pelo chefe de equipa do IDM, Denis Hertrampf, enviou a notícia de que pretendia disputar toda a temporada de 2024 com a Triumph e Kevin Wahr. Enquanto outros fazem um grande segredo do funcionamento interno da sua mota, no caso de Wahr pode ligar para a Emsland e encomendar uma mota idêntica à do regressado da IDM.

"As versões da Triumph Street Triple R/RS e Moto2 servem de base", explica a equipa liderada pelo Diretor Técnico Lothar Kraus. "Convertida e construída na Triumph SSP 600 nNext Generation Racebike de acordo com os regulamentos do World Supersport. É também um veículo de competição perfeito para o sector Club Sport. Existe um sistema modular a partir do qual pode ser personalizado o veículo de corrida perfeito."

"Pinça tripla modificada", começa a lista. "Forquilha Öhlins incl. cartucho (desenvolvimento próprio), amortecedor Öhlins (design especial de competição, desenvolvimento próprio), amortecedor de direção Öhlins (montado lateralmente para curso longo, desenvolvimento próprio)."

"Em termos de tecnologia de motores, o veículo é construído da mesma forma", continua a explicação, "que os motores da classe SSP 600 Next Generation no Campeonato do Mundo. Árvores de cames SSP, alternador SSP, temporização modificada, kit de funil de admissão TE, sistema de escape completo SSP e muito mais". A eletrónica é baseada na eletrónica Solo Engeneering da MecTronik. Existem também peças adicionais, tais como uma corrente 520 com kit de transmissão, radiador de kit de corrida, incluindo uma faixa de ar de carbono, travões Brembo e linhas flexíveis de aço HEL.