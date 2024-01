Reencuentro con Dirk Geiger en el IDM Supersport

Dirk Geiger participó en cuatro fines de semana de IDM Supersport 300 en representación del equipo Freudenberg 2023. En sus ocho salidas en IDM, subió al podio en seis ocasiones, incluidas dos victorias. Sin embargo, su trabajo principal fue en el Campeonato del Mundo de Supersport 300. El piloto de Mannheim, que ahora tiene 21 años, le ha dado la espalda a este campeonato y al equipo Freudenberg. Las diferencias entre equipo y piloto se han resuelto.

Dirk Geiger celebró el año pasado el mayor éxito de su carrera con el cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Supersport 300. El piloto de Mannheim ganó la segunda carrera en Imola con el Team Freudenberg KTM y subió al podio en cinco ocasiones. Sin embargo, no estaba contento en esta categoría, Geiger dijo varias veces que no ganaba el piloto más rápido, sino el que utilizaba el rebufo de forma más inteligente en la última vuelta.

Debido a que el equipo Freudenberg ejerció su opción sobre Geiger hacia el final de la temporada, el piloto de 21 años tendría que haber seguido corriendo para el equipo de Bischofswerda en 2024. Pero, ¿de qué sirve un corredor que no quiere seguir en el equipo? "Llegamos a un acuerdo con Dirk y encontramos una solución muy buena para ambas partes", dijo el director del equipo, Carsten Freudenberg, a SPEEDWEEK.com. Durante semanas, no parecía que se fuera a llegar a un acuerdo amistoso. "Ya no hay nada entre nosotros, el contrato se ha rescindido pacíficamente. Le deseamos a Dirk lo mejor para el futuro, puede seguir su propio camino y no hay problemas."

"Hemos acordado no entrar en detalles sobre la cancelación del contrato, pero todo está bien", confirmó Geiger. "Les deseo lo mejor a ellos y a mí Carsten. Espero que ahora todo vaya rápido para mí y que pueda firmar pronto con mi nuevo equipo."

Los gorriones ya lo están silbando a los cuatro vientos: Geiger está a punto de llegar a un acuerdo con el Team MCA Honda y disputará el IDM Supersport en 2024. Se duplicaría así el número de pilotos Honda en la categoría intermedia. Siempre y cuando Julius Caesar Rörig, que el año pasado compitió como monoplaza de Honda en la IDM Supersport, amplíe su acuerdo con el equipo de su padre Stefan Schmidt.

El equipo MCA Racing de Altendiez también tuvo éxito en la Norther Talent Cup el año pasado, consiguiendo la victoria general en la escuela junior con Rocco Caspar Sessler. El equipo también puede presumir de experiencia en la categoría Superbike. El lugar perfecto para que Geiger emprenda su nueva trayectoria profesional.