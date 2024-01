Riunione con Dirk Geiger nella IDM Supersport

Dirk Geiger ha partecipato a quattro weekend IDM Supersport 300 per conto del team Freudenberg 2023. Nelle sue otto partenze IDM, ha conquistato sei podi, tra cui due vittorie. Tuttavia, il suo lavoro principale è stato quello di partecipare al Campionato mondiale Supersport 300. Il ventunenne di Mannheim ha voltato le spalle a questo campionato e al Team Freudenberg. Le differenze tra squadra e pilota sono state risolte.

Dirk Geiger ha festeggiato il suo più grande successo in carriera l'anno scorso con il quarto posto nel Campionato del Mondo Supersport 300. Il pilota di Mannheim ha vinto la seconda gara del Campionato del Mondo Supersport. Il pilota di Mannheim ha vinto la seconda gara a Imola con il Team Freudenberg KTM ed è salito sul podio cinque volte. Tuttavia, non è stato contento di questa classe, Geiger ha detto più volte che non ha vinto il pilota più veloce, ma quello che ha usato la scia in modo più intelligente nell'ultimo giro.

Poiché il team Freudenberg ha esercitato l'opzione su Geiger verso la fine della stagione, il 21enne avrebbe dovuto continuare a correre per la squadra di Bischofswerda nel 2024. Ma a cosa serve un corridore che non vuole rimanere con la squadra? "Siamo giunti a un accordo con Dirk e abbiamo trovato un'ottima soluzione per entrambe le parti", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il team principal Carsten Freudenberg. Per settimane non sembrava che si potesse raggiungere un accordo amichevole. "Non c'è più nulla tra noi, il contratto è stato annullato pacificamente. Auguriamo a Dirk tutto il meglio per il futuro, può andare per la sua strada e non ci sono problemi".

"Abbiamo concordato di non entrare nei dettagli riguardo alla cancellazione del contratto, ma è tutto a posto", ha confermato Geiger. "Auguro il meglio a loro e a Carsten me. Spero che ora tutto vada velocemente per me e che possa firmare presto con la mia nuova squadra".

I passeri lo stanno già fischiando dai tetti: Geiger è sul punto di raggiungere un accordo con il Team MCA Honda e gareggerà nella IDM Supersport nel 2024. Questo raddoppierebbe il numero di piloti Honda nella categoria di mezzo. Sempre che Julius Caesar Rörig, che lo scorso anno ha corso con una monoposto Honda nella IDM Supersport, prolunghi il suo accordo con il team del padre Stefan Schmidt.

Il team MCA Racing di Altendiez ha avuto successo anche nella Norther Talent Cup dello scorso anno, conquistando la vittoria assoluta nella Junior School con Rocco Caspar Sessler. Il team vanta anche un'esperienza nella categoria Superbike. Il luogo ideale per Geiger per intraprendere il suo nuovo percorso professionale.