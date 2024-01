IDM Supersport : Smits reste, Beekmans arrive

Au sein de l'équipe, Kas Beekmans, 19 ans, passera dans la catégorie Supersport sur une Yamaha YZF-R6. Un nouveau défi pour l'équipe et le pilote. L'équipe basée à Culemborg/NL se réjouit de l'engagement de Kas Beekmans. L'équipe Apreco a ainsi fait signer ses deux pilotes en plus de Twan Smits, dont la présence avait déjà été confirmée.

Lors de la dernière course à Hockenheim en 2023, Beekmans a pu prendre le départ dans le championnat IDM Supersport. Une chance pour le jeune pilote, qu'il a saisie à deux mains. Sa stature convient bien à la R6. Des progrès ont été réalisés à chaque séance et après, tout le monde était très content de ses débuts en IDM Supersport. Les deux parties sont donc très heureuses de signer le contrat pour la saison 2024.

L'adolescent a plusieurs années d'expérience dans le sport automobile international. Il a commencé sa carrière sur des mini-motos avant de passer à la Molenaar NSF100 Cup. Il a couru dans cette dernière pendant trois ans et a été sacré champion en 2017. Il a ensuite couru dans l'European Talent Cup et également dans la Northern Talent Cup. En 2023, Kas Beekmans a couru avec l'équipe Apreco dans le championnat IDM Supersport 300 sur une moto Yamaha. En 2024, il va maintenant passer à la catégorie Supersport avec l'équipe sur une Yamaha YZF-R6 préparée par Ten Kate.

"Il y avait beaucoup à faire la saison dernière pour que la prochaine soit un succès", explique Beekmans. "Et il ne fait aucun doute qu'il en sera de même cette année. Mais je suis très heureux et reconnaissant d'avoir la possibilité de participer à l'IDM Supersport la saison prochaine avec l'équipe Apreco. Je tiens d'ores et déjà à remercier tous les sponsors pour leur soutien, grâce auquel cette nouvelle étape dans ma carrière de pilote de course a été rendue possible. Et bien sûr, grâce à ces coopérations, nous allons vivre une nouvelle année inoubliable".

La saison IDM débutera le week-end du 3 au 5 mai 2024 sur le Sachsenring. D'ici là, l'équipe Apreco effectuera plusieurs tests afin de se préparer au mieux à la nouvelle saison.