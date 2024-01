IDM Supersport: Smits resta, arriva Beekmans

Con Twan Smits, il Team Apreco vuole tornare a lottare per il titolo IDM Supersport. Il team di successo olandese ha ora firmato un contratto con il pilota emergente Kas Beekmans.

All'interno del team, il 19enne Kas Beekmans passerà alla categoria Supersport su una Yamaha YZF-R6. Una nuova sfida sia per la squadra che per il pilota. Il team con sede a Culemborg/NL è lieto di annunciare l'ingaggio di Kas Beekmans. Il Team Apreco ha così ingaggiato entrambi i suoi piloti, oltre a Twan Smits, già confermato.

A Beekmans è stato concesso di gareggiare nel Campionato IDM Supersport in occasione dell'ultima gara di Hockenheim nel 2023. Un'opportunità che il giovane pilota ha colto al volo. La sua statura si adatta bene alla R6. I progressi sono stati fatti in ogni sessione e poi tutti erano molto soddisfatti del suo debutto nella IDM Supersport. Pertanto, entrambe le parti sono molto felici di firmare il contratto per la stagione 2024.

L'adolescente ha diversi anni di esperienza nel motorsport internazionale. La sua carriera è iniziata con le minibike prima di passare alla Molenaar NSF100 Cup. Ha corso in questa competizione per tre anni ed è diventato campione nel 2017. Ha poi corso nella European Talent Cup e nella Northern Talent Cup. Nel 2023, Kas Beekmans ha corso con il Team Apreco nel Campionato IDM Supersport 300 su una moto Yamaha. Nel 2024 passerà alla categoria Supersport con il team su una Yamaha YZF-R6 preparata da Ten Kate.

"C'era molto da fare la scorsa stagione per rendere la prossima un successo", spiega Beekmans. "E senza dubbio sarà così anche quest'anno. Ma sono molto felice e grato per l'opportunità di gareggiare nella IDM Supersport con il Team Apreco nella prossima stagione. Vorrei già ringraziare tutti gli sponsor per il loro sostegno, grazie al quale questo prossimo passo nella mia carriera agonistica è diventato possibile. E naturalmente vivremo un altro anno indimenticabile grazie a queste partnership".

La stagione IDM inizierà nel weekend del 3-5 maggio 2024 al Sachsenring. Il Team Apreco completerà diversi test prima di allora per prepararsi al meglio alla nuova stagione.