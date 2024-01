IDM Supersport: Smits fica, Beekmans chega

Na equipa, Kas Beekmans, de 19 anos, vai mudar para a categoria Supersport com uma Yamaha YZF-R6. Um novo desafio tanto para a equipa como para o piloto. A equipa sediada em Culemborg/NL tem o prazer de anunciar a contratação de Kas Beekmans. A Equipa Apreco contrata assim os seus dois pilotos, juntamente com Twan Smits, que já foi confirmado.

Beekmans foi autorizado a competir no Campeonato IDM Supersport na última corrida em Hockenheim em 2023. Uma oportunidade para o jovem piloto que ele agarrou com as duas mãos. A sua estatura adapta-se bem à R6. Foram feitos progressos em todas as sessões e, depois, todos ficaram muito satisfeitos com a sua estreia no IDM Supersport. Por conseguinte, ambas as partes estão muito satisfeitas com a assinatura do contrato para a época de 2024.

O jovem tem vários anos de experiência nos desportos motorizados internacionais. A sua carreira começou nas mini-bicicletas antes de passar para a Taça Molenaar NSF100. Participou nesta competição durante três anos e sagrou-se campeão em 2017. Depois, participou na Taça Europeia de Talentos e também na Taça do Norte de Talentos. Em 2023, Kas Beekmans competiu com a equipa Apreco no campeonato IDM Supersport 300 com uma moto Yamaha. Em 2024, vai agora mudar para a categoria Supersport com a equipa numa Yamaha YZF-R6 preparada pela Ten Kate.

"Havia muito a fazer na época passada para que a próxima fosse um sucesso", explica Beekmans. "E esse será, sem dúvida, o caso este ano também. Mas estou muito feliz e grato pela oportunidade de competir no IDM Supersport com a Equipa Apreco na próxima época. Gostaria desde já de agradecer a todos os patrocinadores pelo seu apoio, graças ao qual este próximo passo na minha carreira de piloto se tornou possível. E, claro, vamos viver mais um ano inesquecível graças a estas parcerias."

A época IDM começa no fim de semana de 3 a 5 de maio de 2024 em Sachsenring. A Equipa Apreco vai realizar vários testes antes disso, a fim de se preparar o melhor possível para a nova temporada.