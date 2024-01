Team SWPN et Van der Voort - la séparation

Melvin van der Voort a décidé de ne pas accepter la proposition de l'équipe SWPN de prolonger leur partenariat. Cette collaboration fructueuse, couronnée l'année dernière par le titre en IDM Supersport, prend ainsi fin après cinq ans.

En 2019, SWPN et Melvin van der Voort ont pris le départ ensemble pour la première fois dans la catégorie IDM Supersport 300. Melvin, alors âgé de 13 ans, a commencé cette aventure dans la Yamaha R125 Cup. Sans aucune expérience des grands circuits et des motos, la carrière de ce jeune talent, aujourd'hui âgé de 18 ans, a commencé avec succès à Ede, aux Pays-Bas. Après deux ans sur une Yamaha R3 dans la catégorie Supersport 300, y compris plusieurs podiums et victoires, une nouvelle étape a été franchie vers un niveau supérieur.

À partir de 2020, Van der Voort a défendu les couleurs de SWPN sur une Yamaha YZF-R6 dans la catégorie IDM Supersport 600. Là aussi, la collaboration s'est avérée fructueuse. L'année dernière, Melvin a fait ses débuts avec une wildcard dans la catégorie World Supersport à Jerez, où il a tout de suite marqué ses premiers points en championnat du monde. Avec de nombreuses victoires en IDM et le titre IDM Supersport en poche, Van der Voort peut désormais être considéré comme un talent néerlandais prometteur dans le sport automobile.

SWPN avait en tête la dernière étape pour 2024. Le plan était de repartir à la conquête du titre IDM et de participer à quelques courses du championnat du monde Supersport. En outre, SWPN souhaitait soutenir le jeune pilote dans son projet de participer régulièrement au championnat du monde Supersport à partir de 2025. Van der Voort a toutefois refusé de prolonger son contrat et a décidé de poursuivre sa carrière l'année prochaine dans un autre domaine du sport automobile.

Cette décision marque la fin d'une collaboration fructueuse de cinq ans entre le pilote et l'équipe. Une collaboration qui représente également un beau résultat du programme bLU cRU de Yamaha, qui donne aux jeunes pilotes de la famille Yamaha la possibilité de progresser.

"L'histoire de Melvin est particulière pour nous en tant qu'équipe, mais aussi pour moi personnellement", assure le team manager Frank Brouwer. "Il est arrivé dans l'équipe à l'âge de 13 ans, nous étions donc au début de sa carrière dans le sport automobile. Ces dernières années, nous avons tout fait ensemble pour développer Melvin en tant que pilote et le soutenir dans tout ce qui était nécessaire. C'est formidable de voir les progrès qu'il fait et de le voir grandir dans sa carrière. En tant qu'équipe, nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus ensemble et de l'exemple que Melvin donne à d'autres jeunes pilotes Yamaha grâce au programme de développement de talents bLU cRU. En tant qu'équipe, nous tenons à remercier Melvin pour son engagement, ses résultats et les moments inoubliables passés ensemble, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Je tiens également à remercier tous les membres de l'équipe, le bureau Yamaha Motor Benelux et tous les sponsors pour leur foi et leur soutien dans ce projet, où chacun a su tirer le meilleur de lui-même et des autres".

Le nom du successeur de Van der Voort chez SWPN n'est pas encore connu à l'heure actuelle.