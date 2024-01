Team SWPN e Van der Voort - la separazione

Melvin van der Voort ha deciso di non accettare l'offerta del team SWPN di prolungare la collaborazione. La collaborazione di successo, coronata dalla vittoria del titolo IDM Supersport dello scorso anno, giunge così al termine dopo cinque anni.

SWPN e Melvin van der Voort hanno corso insieme per la prima volta nella classe IDM Supersport 300 nel 2019. L'allora tredicenne Melvin iniziò questa avventura con la Yamaha R125 Cup. Senza alcuna esperienza sui grandi circuiti e sulle moto, è iniziata la carriera di successo dell'ormai 18enne talento di Ede, nei Paesi Bassi. Dopo due anni in sella a una Yamaha R3 nella classe Supersport 300, con diversi podi e vittorie, è stato compiuto un ulteriore passo verso un livello superiore.

Dal 2020, Van der Voort ha rappresentato i colori della SWPN su una Yamaha YZF-R6 nella classe Supersport 600 dell'IDM. Anche in questo caso, la collaborazione si è rivelata fruttuosa. L'anno scorso, Melvin ha debuttato con una wildcard nel Mondiale Supersport a Jerez, dove ha subito conquistato i suoi primi punti nel campionato mondiale. Con numerose vittorie IDM e il titolo IDM Supersport in tasca, Van der Voort può ora essere considerato un promettente talento olandese nel motorsport.

La SWPN aveva in mente la fase finale per il 2024. Il piano prevedeva di andare nuovamente a caccia del titolo IDM e di partecipare ad alcune gare del Campionato mondiale Supersport. La SWPN voleva anche sostenere il giovane pilota nel suo progetto di gareggiare regolarmente nel Campionato del Mondo Supersport a partire dal 2025. Tuttavia, Van der Voort ha rifiutato di prolungare il contratto e ha deciso di continuare la sua carriera in un altro settore del motorsport il prossimo anno.

Questa decisione segna la fine di una collaborazione quinquennale di successo tra pilota e team. Una collaborazione che è anche un grande risultato del programma bLU cRU di Yamaha, che offre ai giovani piloti l'opportunità di crescere all'interno della famiglia Yamaha.

"La storia di Melvin è speciale per noi come squadra, ma anche per me personalmente", assicura il Team Manager Frank Brouwer. "Si è unito alla squadra quando aveva 13 anni, quindi eravamo all'inizio della sua carriera nel mondo dei motori. Negli ultimi anni, abbiamo fatto di tutto per sviluppare Melvin come pilota e per sostenerlo in tutto ciò di cui ha bisogno. È bello vedere i progressi che sta facendo e come sta crescendo nella sua carriera. Come squadra, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti insieme e anche dell'esempio che Melvin sta dando ad altri giovani piloti Yamaha grazie al programma di sviluppo dei talenti bLU cRU. Come squadra, vorremmo ringraziare Melvin per il suo impegno, i suoi risultati e i momenti indimenticabili che abbiamo condiviso e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura. Vorrei anche ringraziare tutti i membri del team, Yamaha Motor Benelux e tutti gli sponsor per la loro fiducia e il loro sostegno in questo progetto in cui ognuno ha tirato fuori il meglio di sé e degli altri."

Non è ancora chiaro chi succederà a Van der Voort alla SWPN.