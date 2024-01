Equipa SWPN e Van der Voort - a separação

Melvin van der Voort decidiu não aceitar a proposta da equipa SWPN para prolongar a parceria. A colaboração de sucesso, que foi coroada com a vitória do título IDM Supersport do ano passado, chega assim ao fim após cinco anos.

A SWPN e Melvin van der Voort correram juntos pela primeira vez na classe IDM Supersport 300 em 2019. Melvin, então com 13 anos, começou esta aventura na Taça Yamaha R125. Sem qualquer experiência nas grandes pistas de corrida e motas, começou a carreira de sucesso do talento de 18 anos de Ede, nos Países Baixos. Após dois anos numa Yamaha R3 na classe Supersport 300, incluindo várias subidas ao pódio e vitórias, foi dado mais um passo para um nível superior.

A partir de 2020, Van der Voort representou as cores da SWPN numa Yamaha YZF-R6 na classe IDM Supersport 600. Também aqui, a colaboração revelou-se frutuosa. No ano passado, Melvin fez a sua estreia com um wildcard na classe World Supersport em Jerez, onde marcou imediatamente os seus primeiros pontos no campeonato do mundo. Com inúmeras vitórias na IDM e o título IDM Supersport no seu bolso, Van der Voort pode agora ser considerado um promissor talento holandês no desporto automóvel.

A SWPN tinha a última etapa em mente para 2024. O plano era voltar a lutar pelo título IDM e também participar em algumas corridas do Campeonato do Mundo de Supersport. A SWPN também queria apoiar o jovem piloto nos seus planos de competir regularmente no Campeonato do Mundo de Supersport a partir de 2025. No entanto, Van der Voort recusou prolongar o contrato e decidiu continuar a sua carreira noutra área do desporto automóvel no próximo ano.

Esta decisão marca o fim de uma colaboração bem sucedida de cinco anos entre piloto e equipa. Uma colaboração que é também um grande resultado do programa bLU cRU da Yamaha, que dá aos jovens pilotos a oportunidade de se desenvolverem no seio da família Yamaha.

"A história do Melvin é especial para nós como equipa, mas também para mim pessoalmente", garante o Diretor de Equipa Frank Brouwer. "Ele juntou-se à equipa com 13 anos, por isso estávamos no início da sua carreira no desporto motorizado. Ao longo dos últimos anos, fizemos tudo em conjunto para desenvolver o Melvin como piloto e para o apoiar em tudo o que ele precisa. É ótimo ver os progressos que ele está a fazer e como está a crescer na sua carreira. Como equipa, estamos orgulhosos dos resultados que alcançámos juntos e também do exemplo que o Melvin está a dar a outros jovens pilotos da Yamaha graças ao programa de desenvolvimento de talentos bLU cRU. Como equipa, gostaríamos de agradecer ao Melvin pelo seu empenho, pelos seus resultados e pelos momentos inesquecíveis que partilhámos e desejamos-lhe tudo de bom para a sua futura carreira. Gostaria também de agradecer a todos os membros da equipa, à Yamaha Motor Benelux e a todos os patrocinadores pela sua crença e apoio neste projeto em que todos deram o melhor de si próprios e uns dos outros."

Ainda não é claro quem irá suceder a Van der Voort na SWPN.