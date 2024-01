Le champion Supersport quittera l'IDM en 2024

L'année dernière, Melvin van der Voort s'était battu pour le titre non seulement sur la piste, mais aussi à la table verte du DMSB. Mais le Néerlandais de l'équipe SWPN ne défendra pas son numéro 1 l'année prochaine. Sa démission a déjà été reçue par l'équipe SWPN. Melvin van der Voort rejoint le MS Racing Team en ESBK Supersport.

Le pilote de 18 ans originaire d'Ede a été champion d'IDM Supersport l'année dernière et franchira l'année prochaine une nouvelle étape dans sa carrière sur la Yamaha R6 du MS Racing Team. Il a également pour objectif de se préparer à un éventuel passage au championnat du monde Supersport en 2025.

Après cinq saisons dans le championnat IDM, Melvin van der Voort va désormais poursuivre sa route en Espagne avec SWPN. Après son titre de vice-champion en 2022 et son titre en 2023, Van der Voort espère montrer son potentiel en ESBK. Le pilote Yamaha a remporté sept victoires et un total de dix podiums en 2023. Outre l'ESBK, Van der Voort participera également au championnat du monde Supersport avec plusieurs wildcards.

"Je suis très heureux de courir la saison prochaine pour le MS Racing Team en Supersport ESBK", rapporte désormais le Néerlandais. "Après avoir été vice-champion et champion du championnat IDM, il est temps pour moi de passer à l'étape suivante et de relever un nouveau défi. Pour cela, j'ai choisi l'ESBK. C'est un championnat sérieux qui se rapproche le plus du championnat du monde. Je suis très impatient de relever ce nouveau défi avec MS Racing et de montrer mon potentiel. Je remercie tous mes sponsors de l'avoir rendu possible et de m'avoir accordé leur confiance".

"Nous sommes super heureux", assure également Félix Garrido (directeur du team MS Racing), "d'annoncer notre retour dans le championnat Supersport espagnol avec le soutien de Yamaha et de Pirelli. Nous sommes super motivés avec Melvin Van der Voort, un pilote qui vient de gagner l'IDM Supersport. Nous sommes dans la phase de préparation et nous avons hâte de faire les premiers tests et d'être sur la piste avec Melvin, de travailler ensemble et de nous préparer pour cette année fantastique. Melvin a prouvé qu'il était un pilote très rapide et nous espérons pouvoir nous battre pour des victoires".