Il campione della Supersport lascia l'IDM nel 2024

Il campione in carica Melvin van der Voort non si riunirà nella prossima stagione IDM Supersport. L'olandese ha lasciato il team SWPN e si trasferirà in Spagna.

Melvin van der Voort ha vinto il titolo lo scorso anno non solo in pista, ma anche al tavolo verde della DMSB. Tuttavia, l'olandese del Team SWPN non difenderà il suo titolo numero 1 il prossimo anno. Il Team SWPN ha già ricevuto la notifica di cancellazione. Melvin van der Voort passa al Team MS Racing nella ESBK Supersport.

Il 18enne pilota di Ede è stato campione IDM Supersport lo scorso anno e l'anno prossimo compirà il passo successivo della sua carriera in sella alla Yamaha R6 del MS Racing Team. Il pilota ha anche deciso di prepararsi per un possibile passaggio al campionato mondiale Supersport nel 2025.

Melvin van der Voort continuerà il suo viaggio con SWPN Spain dopo cinque stagioni nel campionato IDM. Dopo il secondo posto nel 2022 e il titolo nel 2023, Van der Voort spera di mostrare il suo potenziale nell'ESBK. Il pilota della Yamaha ha ottenuto sette vittorie e un totale di dieci podi nel 2023. Oltre all'ESBK, van der Voort parteciperà anche al Campionato mondiale Supersport con diverse wildcard.

"Sono felicissimo di poter correre per il MS Racing Team nella Supersport ESBK la prossima stagione", ha dichiarato l'olandese. "Dopo essermi classificato secondo e campione nel campionato IDM, è arrivato il momento di fare il passo successivo e affrontare una nuova sfida. Ecco perché ho deciso di scegliere l'ESBK. È un campionato serio che si avvicina al campionato mondiale. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida con MS Racing e di dimostrare il mio potenziale. Vorrei ringraziare tutti i miei sponsor per aver reso possibile tutto questo e per aver riposto la loro fiducia in me".

"Siamo molto felici", ha dichiarato Félix Garrido (Team Principal MS Racing), "di annunciare il nostro ritorno nel Campionato Supersport spagnolo con il supporto di Yamaha e Pirelli. Siamo molto motivati con Melvin Van der Voort, un pilota che ha appena vinto l'IDM Supersport. Siamo in fase di preparazione e non vediamo l'ora di fare i primi test e di scendere in pista con Melvin, per lavorare insieme e prepararci a questo fantastico anno. Melvin ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e speriamo di poter lottare per le vittorie".