O campeão de Supersport deixa a IDM em 2024

Melvin van der Voort conquistou o título no ano passado não só na pista, mas também na mesa verde da DMSB. No entanto, o holandês da equipa SWPN não vai defender o seu título de número 1 no próximo ano. A equipa SWPN já recebeu o seu aviso de cancelamento. Melvin van der Voort vai mudar-se para a MS Racing Team na ESBK Supersport.

O piloto de 18 anos de Ede foi o campeão IDM Supersport do ano passado e vai dar o próximo passo na sua carreira no próximo ano com a Yamaha R6 da MS Racing Team. Ele também tem como objetivo preparar-se para uma possível mudança para o Campeonato do Mundo de Supersport em 2025.

Melvin van der Voort vai agora continuar a sua jornada com a SWPN Espanha após cinco épocas no Campeonato IDM. Após o vice-campeonato em 2022 e o título em 2023, Van der Voort espera mostrar o seu potencial na ESBK. O piloto da Yamaha conquistou sete vitórias e um total de dez subidas ao pódio em 2023. Para além da ESBK, van der Voort também participará no Campeonato do Mundo de Supersport com vários wildcards.

"Estou muito feliz por ir correr para a MS Racing Team nas Supersport ESBK na próxima época", disse o holandês. "Depois de ser vice-campeão e campeão no campeonato IDM, está na altura de dar o próximo passo e enfrentar um novo desafio. Foi por isso que me decidi pela ESBK. É um campeonato sério que se aproxima mais do campeonato do mundo. Estou realmente ansioso por este novo desafio com a MS Racing e por mostrar o meu potencial. Gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores por tornarem isto possível e por depositarem a sua confiança em mim."

"Estamos muito felizes", disse Félix Garrido (Diretor de Equipa MS Racing), "por anunciar o nosso regresso ao Campeonato de Espanha de Supersport com o apoio da Yamaha e da Pirelli. Estamos muito motivados com o Melvin Van der Voort, um piloto que acabou de vencer o IDM Supersport. Estamos na fase de preparação e estamos realmente ansiosos pelos primeiros testes e por estar em pista com o Melvin, trabalhando em conjunto e preparando-nos para este ano fantástico. O Melvin provou que é um piloto muito rápido e esperamos poder lutar pelas vitórias."