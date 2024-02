Luca Göttlicher devient le coéquipier de Kevin Wahr en IDM

Luca Göttlicher, 16 ans, a déjà pu se familiariser avec l'équipe Triumph Germany Supersport Racing en 2023. En tant que pilote invité, encadré professionnellement par Triumph Emsland, Göttlicher a participé pour la première fois à Assen aux Pays-Bas et à la finale d'Hockenheim au très relevé IDM SSP. A Assen, le nouveau venu s'est classé 11e et 12e, tandis qu'à Hockenheim, il a confirmé son talent avec deux neuvièmes places.

"La collaboration avec Luca et l'équipe a d'emblée très bien fonctionné lors des départs invités", explique le chef d'équipe Lothar Kraus. "Avec les résultats obtenus à Assen, Luca a fait une entrée en matière incroyable. Lors de la finale à Hockenheim, il a montré une nouvelle fois qu'il est très talentueux et que nous étions déjà au point en 2023 avec le développement des motos de course. Pour la saison 2024, nous avons encore développé d'autres pièces spéciales de notre propre production, qui améliorent encore nos motos".

L'ancien champion IDM et pilote de championnat du monde Kevin Wahr, dont l'engagement au sein de l'équipe Triumph a été annoncé dès décembre 2023, se réjouit de la collaboration avec Luca. "J'ai déjà pu faire plus ample connaissance avec Luca lors de mon départ invité à Hockenheim", décrit Wahr. "Il est très sympathique et ouvert et, malgré la différence d'âge, nous nous sommes très bien entendus et avons échangé pendant tout le week-end. Sa courbe d'apprentissage est raide. Je suis heureux de pouvoir lui transmettre mon expérience. Du point de vue de la structure de l'équipe, il serait certainement possible d'encadrer jusqu'à quatre pilotes réguliers. Grâce à l'aperçu des coulisses que Luca et moi avons déjà eu en 2023, nous connaissons le potentiel et les possibilités qui existent. Je suis très impatient de faire ma première apparition".

Le premier test commun aura lieu le samedi saint lors de la classique d'endurance "1000 km Hockenheim". D'ici là, il y a encore beaucoup de travail, différentes manifestations et préparations au programme. Le propriétaire de l'équipe et chef de Triumph-Emsland, Denis Hertrampf, déclare : "Le projet derrière l'équipe Triumph Germany Supersport Racing est nettement plus vaste que le simple engagement sportif de nos pilotes habituels. Nous fournirons un équipement de pointe à d'autres équipes et pilotes intéressés et, sur demande, nous assurerons également le support technique. En outre, l'une des motos de course utilisées en 2023 est actuellement visible sur le stand de Triumph-Allemagne lors des principaux salons de la moto en Allemagne. Les premiers concessionnaires Triumph intéressés ont déjà cherché à nous contacter et souhaitent assister aux manifestations IDM avec leurs clients. Je suis très heureux que les concessionnaires Triumph soient si intéressés par le sport automobile et qu'ils souhaitent profiter du projet.

souhaitent utiliser ce projet pour eux-mêmes".