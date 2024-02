Luca Göttlicher diventa compagno di squadra IDM di Kevin Wahr

Triumph Germany Supersport Racing punta sui giovani talenti con l'ingaggio di Luca Göttlicher. Dopo le partenze come ospite nel 2023, è arrivato il contratto per l'IDM Supersport 2024.

Il sedicenne Luca Göttlicher ha già avuto modo di familiarizzare con il Triumph Germany Supersport Racing Team nel 2023. Come guest starter, con il supporto professionale di Triumph Emsland, Göttlicher ha partecipato per la prima volta alla competitiva IDM SSP ad Assen nei Paesi Bassi e alla finale di Hockenheim. Il nuovo arrivato si è classificato 11° e 12° ad Assen e ha confermato il suo talento con due noni posti a Hockenheim.

"La collaborazione con Luca e la squadra ha funzionato molto bene fin dalle partenze come ospite", afferma il Team Principal Lothar Kraus. "Luca ha fatto un debutto incredibile con i risultati di Assen. Nel finale di Hockenheim ha dimostrato ancora una volta di avere un grande talento e che eravamo già a buon punto con lo sviluppo delle moto da corsa nel 2023. Per la stagione 2024, abbiamo sviluppato ancora più parti speciali di nostra produzione che miglioreranno ulteriormente le nostre moto".

L'ex campione IDM e pilota del campionato mondiale Kevin Wahr, il cui ingaggio nel team Triumph è stato annunciato nel dicembre 2023, non vede l'ora di lavorare con Luca. "Ho potuto conoscere meglio Luca durante la mia partenza come ospite a Hockenheim", dice Wahr. "È molto amichevole e aperto e, nonostante la differenza di età, siamo andati molto d'accordo e ci siamo scambiati idee durante il weekend. La sua curva di apprendimento è ripida. Sono contento di poter trasmettere la mia esperienza. Per quanto riguarda la struttura della squadra, sarebbe certamente possibile occuparsi di fino a quattro corridori regolari. Grazie alla conoscenza del dietro le quinte che io e Luca abbiamo già acquisito nel 2023, siamo consapevoli del potenziale e delle opportunità disponibili. Non vedo l'ora di fare la prima apparizione".

Il primo test congiunto si svolgerà il Sabato Santo alla classica endurance "1000 km di Hockenheim". Fino ad allora, c'è ancora molto lavoro, vari eventi e preparativi in agenda. Il proprietario del team e boss di Triumph-Emsland Denis Hertrampf afferma: "Il progetto del Triumph Germany Supersport Racing Team è molto più ampio del semplice impegno sportivo dei nostri piloti. Equipaggeremo altri team e piloti interessati con attrezzature di alto livello e forniremo anche assistenza tecnica su richiesta. Inoltre, una delle moto da corsa 2023 può essere attualmente ammirata presso lo stand di Triumph Germany alle fiere motociclistiche più importanti in Germania. I primi concessionari Triumph interessati ci hanno già contattato e vorrebbero visitare gli eventi IDM insieme ai loro clienti. Sono molto contento che i concessionari Triumph siano così appassionati di corse e vogliano sfruttare il progetto per loro stessi.

progetto per loro stessi".