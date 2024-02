Luca Göttlicher torna-se companheiro de equipa de Kevin Wahr na IDM

O jovem Luca Göttlicher, de 16 anos, já pôde familiarizar-se com a Triumph Germany Supersport Racing Team em 2023. Como piloto convidado, com o apoio profissional da Triumph Emsland, Göttlicher participou na altamente competitiva IDM SSP pela primeira vez em Assen, na Holanda, e na final de Hockenheim. O recém-chegado terminou em 11º e 12º em Assen e confirmou o seu talento com dois nonos lugares em Hockenheim.

"A colaboração com o Luca e a equipa funcionou muito bem logo nos arranques para convidados", afirma o Diretor de Equipa Lothar Kraus. "O Luca fez uma estreia incrível com os resultados em Assen. Na final em Hockenheim, ele mostrou mais uma vez que é muito talentoso e que já estávamos numa boa fase de desenvolvimento das motos de corrida em 2023. Para a época de 2024, desenvolvemos ainda mais peças especiais da nossa própria produção que irão melhorar ainda mais as nossas motas."

O antigo campeão da IDM e piloto do campeonato mundial Kevin Wahr, cuja contratação pela equipa Triumph foi anunciada em dezembro de 2023, está ansioso por trabalhar com Luca. "Pude conhecer melhor o Luca durante o meu arranque como convidado em Hockenheim", diz Wahr. "Ele é muito amigável e aberto e, apesar da diferença de idade, demo-nos muito bem e trocámos ideias ao longo do fim de semana. A curva de aprendizagem dele é muito acentuada. Estou satisfeito por poder transmitir a minha experiência. Em termos de estrutura da equipa, seria certamente possível ter até quatro pilotos regulares. Graças ao conhecimento dos bastidores que Luca e eu já adquirimos em 2023, estamos cientes do potencial e das oportunidades que estão disponíveis. Estou realmente ansioso pela primeira aparição".

O primeiro teste conjunto terá lugar no Sábado Santo, no clássico de resistência "1000 km Hockenheim". Até lá, ainda há muito trabalho, vários eventos e preparativos na agenda. O proprietário da equipa e chefe da Triumph-Emsland, Denis Hertrampf, afirma: "O projeto por detrás da Triumph Germany Supersport Racing Team é muito mais abrangente do que apenas o compromisso desportivo dos nossos pilotos regulares. Vamos equipar outras equipas e pilotos interessados com equipamento de topo e também fornecer apoio técnico quando solicitado. Além disso, uma das motos de corrida de 2023 pode ser vista atualmente no stand da Triumph Germany nas feiras de motos relevantes na Alemanha. Os primeiros concessionários Triumph interessados já nos contactaram e gostariam de visitar os eventos IDM juntamente com os seus clientes. Estou muito satisfeito com o facto de os concessionários Triumph estarem tão interessados nas corridas e quererem utilizar o projeto para si próprios.

