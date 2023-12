John Edwards pone fin a su carrera y se hace piloto de avión

John Edwards, piloto oficial de BMW, pone fin a su carrera a tiempo completo en el automovilismo. El estadounidense de 32 años ha trabajado para la marca con sede en Múnich durante los últimos once años. En el futuro, Edwards trabajará como piloto de aviación y pilotará un Citation Latitude para NetJets.

Edwards ha sido piloto durante años, pero decidió cambiar de profesión cuando el mercado laboral cambió después de COVID. "Empecé a volar porque me divertía y luego, cuando me mudé a la Costa Este, he estado volando yo mismo a las carreras durante los últimos ocho años y realmente lo he disfrutado", dijo John Edwards.

"Al principio pensé en llegar lo más lejos posible con las carreras, pero cuando termine de pilotar haré el cambio. Ha habido una gran escasez de pilotos en los últimos años, ya que los viajes se han intensificado después de COVID, así que pensé que ahora era el momento adecuado. Cuando analicé la última mitad de mi carrera como piloto, pensé que no había escasez de pilotos, pero sí de pilotos, así que era un buen momento para cambiar".

Como piloto de trabajo de BMW, pilotó para la marca el BMW Z4 GTE, el BMW M6 GTE, el M6 GT3, el M8 GTE y el M4 GT3. Además de los programas estadounidenses, Edwards también participó en varias ocasiones en la carrera de 24 horas de Nürburgring.

Su mayor éxito fue la victoria de clase en las 24 Horas de Daytona de 2020 con el BMW M8 GTE. "La victoria en Daytona en 2020 fue enorme y el mayor éxito en mi carrera deportiva", explica Edwards. "También terminamos segundos en el Campeonato de Pilotos y primeros en el Campeonato de Resistencia. Tuvimos muy mala suerte durante un par de años, pero luego ganamos Daytona y el campeonato de resistencia. Fue un año realmente satisfactorio tras un par de temporadas difíciles".

Aunque Edwards se centra ahora en su carrera como piloto, sigue queriendo correr en el futuro. "Mi mujer me ha preguntado cómo he conseguido encontrar dos carreras en mi vida con las que disfruto y soy muy afortunado. He cambiado de carrera, pero odio utilizar la palabra jubilación porque es muy definitiva. Ahora mismo estoy centrado en la transición a mi nueva carrera, pero me encantaría seguir compitiendo en el futuro, ya sea en Daytona, en una temporada completa de resistencia o algo parecido. Me gustaría correr en Nürburgring si tengo la oportunidad. No sé adónde me llevará esto, pero me encantaría tener otra oportunidad".