John Edwards met fin à sa carrière et devient pilote d'avion

John Edwards, pilote d'usine BMW, met un terme à sa carrière à temps plein dans le sport automobile. Au cours des onze dernières années, l'Américain de 32 ans a travaillé pour la marque munichoise. Edwards travaillera à l'avenir comme pilote dans l'aviation et pilotera un Citation Latitude pour NetJets.

Edwards est pilote depuis des années, mais il a décidé de changer de métier lorsque le marché du travail a évolué après COVID. "J'ai commencé à voler parce que j'aimais ça, et quand j'ai déménagé sur la côte Est, j'ai moi-même participé à des courses au cours des huit dernières années et j'ai vraiment aimé ça", explique John Edwards.

"Au départ, je pensais aller aussi loin que possible dans la course, mais quand j'aurai fini de conduire, je changerai. Ces dernières années, alors que les déplacements vers COVID reprenaient, il y avait une énorme pénurie de pilotes, alors j'ai pensé que c'était le bon moment. En regardant la dernière moitié de ma carrière de pilote, je me suis dit qu'il n'y avait pas de pénurie de pilotes, mais une pénurie de pilotes, donc c'était le bon moment pour changer".

En tant que pilote d'usine BMW, il a notamment piloté pour la marque la BMW Z4 GTE, la BMW M6 GTE, la M6 GT3, la M8 GTE et la M4 GT3. Outre les programmes américains, Edwards a également participé à plusieurs reprises à la course des 24 heures du Nürburgring.

Son plus grand succès a été la victoire de classe aux 24h de Daytona en 2020 avec la BMW M8 GTE. "La victoire à Daytona en 2020 a été énorme et le plus grand succès de ma carrière dans les voitures de sport", explique Edwards. "Nous avons également terminé deuxième au championnat des pilotes et premier au championnat d'endurance. Nous avons été vraiment malchanceux pendant quelques années, mais ensuite nous avons gagné Daytona et le championnat d'endurance. C'était une année vraiment satisfaisante après quelques saisons difficiles".

Bien qu'Edwards se concentre désormais sur sa carrière de pilote, il souhaite toujours faire de la course à l'avenir. "Ma femme m'a demandé comment j'avais réussi à trouver deux métiers dans ma vie qui me plaisent et j'ai beaucoup de chance. J'ai changé de carrière, mais je déteste utiliser le mot retraite, car il est si définitif. Pour l'instant, je me concentre sur la transition vers ma nouvelle carrière, mais j'aimerais encore faire quelques courses à l'avenir, que ce soit à Daytona, une saison complète d'endurance ou quelque chose de similaire. J'aimerais toujours courir sur le Nürburgring si j'en ai l'occasion. Je ne sais pas où cela me mènera, mais j'aimerais bien avoir une autre chance".