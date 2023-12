John Edwards chiude la carriera e diventa pilota di aerei

Il pilota BMW John Edwards appende il casco al chiodo e sceglie un'altra strada per la sua carriera futura. Il 32enne americano prenderà il suo posto come pilota di aerei in futuro.

John Edwards, pilota ufficiale BMW, termina la sua carriera a tempo pieno nel motorsport. Il 32enne americano ha lavorato per il marchio di Monaco negli ultimi undici anni. In futuro, Edwards lavorerà come pilota nell'aviazione e volerà su una Citation Latitude per NetJets.

Edwards è stato un pilota per anni, ma ha deciso di cambiare carriera quando il mercato del lavoro è cambiato dopo il COVID. "Ho iniziato a volare perché mi piaceva e poi, quando mi sono trasferito sulla East Coast, negli ultimi otto anni ho volato io stesso alle gare e mi sono davvero divertito", ha detto John Edwards.

All'inizio pensavo di arrivare fino in fondo con le corse, ma quando avrò finito di guidare farò il cambio". Negli ultimi anni c'è stata un'enorme carenza di piloti, dato che i viaggi sono aumentati dopo il COVID, quindi ho pensato che fosse il momento giusto. Se guardo all'ultima metà della mia carriera di pilota, penso che non ci sia una carenza di piloti, ma che ci sia una carenza di piloti, quindi era il momento giusto per cambiare".

Come pilota ufficiale BMW, ha guidato per il marchio la BMW Z4 GTE, la BMW M6 GTE, la M6 GT3, la M8 GTE e la M4 GT3. Oltre ai programmi statunitensi, Edwards ha partecipato ripetutamente alla gara di 24 ore del Nürburgring.

Il suo più grande successo è stata la vittoria di classe alla 24 Ore di Daytona del 2020 con la BMW M8 GTE. "La vittoria a Daytona nel 2020 è stata enorme e il più grande successo nella mia carriera di auto sportiva", spiega Edwards. "Siamo anche arrivati secondi nel Campionato Piloti e primi nel Campionato Endurance. Siamo stati davvero sfortunati per un paio di anni, ma poi abbiamo vinto Daytona e il campionato endurance. È stato un anno davvero soddisfacente dopo un paio di stagioni difficili".

Anche se Edwards si sta concentrando sulla sua carriera di pilota, vuole ancora correre in futuro. "Mia moglie mi ha chiesto come ho fatto a trovare due carriere nella mia vita che mi piacciono e sono molto fortunato. Ho cambiato carriera, ma odio usare la parola pensione perché è così definitiva. Al momento sono concentrato sulla transizione verso la mia nuova carriera, ma mi piacerebbe correre ancora in futuro, che si tratti di Daytona, di una stagione endurance completa o di qualcosa di simile. Mi piacerebbe ancora correre al Nürburgring, se ne avrò l'occasione. Non so dove porterà tutto questo, ma sarei felice di avere un'altra possibilità".