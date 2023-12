John Edwards termina a carreira e torna-se piloto de aviões

John Edwards, piloto da BMW, vai pendurar o capacete e seguir uma carreira diferente no futuro. O americano de 32 anos vai ocupar o seu lugar como piloto de aviões no futuro.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

O piloto da BMW, John Edwards, vai terminar a sua carreira a tempo inteiro no desporto automóvel. O americano de 32 anos trabalhou para a marca sediada em Munique durante os últimos onze anos. No futuro, Edwards irá trabalhar como piloto na aviação e pilotar um Citation Latitude para a NetJets.

Edwards é piloto há vários anos, mas decidiu mudar de carreira quando o mercado de trabalho mudou após a COVID. "Comecei a voar porque gostava e, depois, quando me mudei para a Costa Leste, há oito anos que me levo a mim próprio às corridas e tenho gostado muito", disse John Edwards.

"Inicialmente, pensei em ir o mais longe possível nas corridas, mas quando acabar de conduzir, vou mudar. Tem havido uma enorme escassez de pilotos nos últimos anos, uma vez que as viagens aumentaram depois da COVID, por isso achei que era a altura certa. Quando olhei para a última metade da minha carreira de piloto, pensei que não havia falta de pilotos, mas havia falta de pilotos, por isso era uma boa altura para mudar."

Como piloto de trabalho da BMW, conduziu o BMW Z4 GTE, o BMW M6 GTE, o M6 GT3, o M8 GTE e o M4 GT3 para a marca. Para além dos programas norte-americanos, Edwards também participou várias vezes na corrida de 24 horas em Nürburgring.

O seu maior sucesso foi a vitória na classe nas 24 Horas de Daytona de 2020 com o BMW M8 GTE. "A vitória em Daytona em 2020 foi enorme e o maior sucesso da minha carreira em carros desportivos", explica Edwards. "Também terminámos em segundo lugar no Campeonato de Pilotos e em primeiro no Campeonato de Resistência. Tivemos muito azar durante alguns anos, mas depois ganhámos Daytona e o campeonato de resistência. Foi um ano muito satisfatório depois de algumas épocas difíceis."

Embora Edwards esteja agora a concentrar-se na sua carreira como piloto, ainda quer correr no futuro. "A minha mulher perguntou-me como é que eu consegui encontrar duas carreiras na minha vida de que gosto e eu tenho muita sorte. Mudei de carreira, mas detesto usar a palavra reforma porque é muito definitiva. Neste momento, estou concentrado na transição para a minha nova carreira, mas adoraria fazer mais corridas no futuro, seja em Daytona, numa temporada completa de resistência ou algo do género. Gostaria ainda de correr em Nürburgring, se tiver oportunidade. Não sei onde isto vai dar, mas gostaria de ter outra oportunidade".