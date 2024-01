Daytona : 1025 courses de Formule 1 d'expérience à la Rolex 24

Les courses d'endurance semblent attirer de plus en plus d'anciens pilotes de Grand Prix. Lors de la 62e édition des 24 heures de Daytona ("Rolex 24 at Daytona"), onze des quelque 230 participants ont une expérience de la course en Formule 1. Ironie du sort : les deux pilotes de F1 les plus expérimentés sont des rookies ce week-end !

Jenson Button, présent au Mans l'année dernière avec le projet Garage 56 du NASCAR, fera ses débuts à Daytona après 306 départs en F1 et disputera ensuite le championnat du monde (WEC). Button partagera la Wayne Taylor-Andretti-Acura GTP avec les routiniers de Daytona Jordan Taylor, Colton Herta et Louis Delétraz. Felipe Massa (269 courses en F1) est également un nouveau venu dans la LMP2 Riley, où il sera épaulé par Felipe Fraga (en 2022 avec AF Corse-Red Bull en DTM), Gar Robinson et Josh Burdon.

Pour la deuxième fois, Romain Grosjean (179 départs en F1) sera présent à Daytona, dans la catégorie GTD Pro, au volant de la Lamborghini Iron Lynx. Marcus Ericsson (97 départs en F1) participe également pour la deuxième fois à Daytona, cette fois dans la deuxième Taylor-Andretti-Acura, dans laquelle Brendon Hartley (25 départs en F1) est déjà un coéquipier habitué de Daytona (quatrième participation). Hartley, pilote d'usine Toyota couronné de succès dans le WEC dans son emploi principal, a déclaré à propos de son engagement chez le concurrent japonais Acura (Honda) : "Cela n'a pas posé de problème, car les deux constructeurs ne s'affrontent pas dans un championnat et j'ai obtenu l'autorisation de Toyota".

Jusqu'à présent, le pilote d'usine Porsche-Penske Felipe Nasr (39 Grands Prix), qui a également gagné une fois, a enregistré le deuxième plus grand nombre de participations à Daytona (huit). Avec lui, Massa et Ericsson, trois anciens pilotes Sauber sont au départ - avec lesquels leur technicien de longue date Urs Kuratle (aujourd'hui responsable du WEC chez Porsche) a eu beaucoup de choses à dire. Nasr est dépassé par Sébastien Bourdais (27 GP) sur la Cadillac Ganassi, qui a déjà couru 14 fois à Daytona et a fêté deux victoires au classement général.

Paul di Resta (59 GP) disputera sa deuxième Rolex 24 dans la LMP2 de United-Autosports. Gianmaria Bruni (18 GP) participe à son huitième marathon de Daytona au volant d'une Proton-Porsche 963. Alexander Rossi (cinq GP) participe pour la sixième fois et tentera de remporter la victoire dans la catégorie GTD-Pro au volant d'une Pfaff-McLaren. Le champion du jubilé de l'Indy 500 (2016) a déjà remporté une fois le classement général. Jack Aitken a un GP et un départ à Daytona à son actif, et il est engagé dans la Pole-Sitter Whelen-Cadillac.

Avec Josef Newgarden (Porsche-Penske), Ericsson, Rossi et Scott Dixon (Ganassi-Cadillac), quatre vainqueurs de l'Indy 500 sont au départ de l'IMSA. Dixon (cinq), Bourdais (quatre) et Newgarden (deux) sont également plusieurs fois champions d'Indycar/Champ Car, tout comme le double champion Alex Palou sur la Cadillac Ganassi.

Enfin, les champions DTM des cinq dernières années (Thomas Preining, Sheldon van der Linde, Max Götz, René Rast) ainsi que deux anciens champions (Mike Rockenfeller, Paul di Resta) feront également l'honneur de leur présence à Daytona.