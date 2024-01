Daytona: 1025 esperienze di gara di Formula 1 nella Rolex 24

Le gare di durata stanno diventando sempre più interessanti per gli ex piloti di Gran Premio. Nella 62ª edizione della 24 Ore di Daytona ("Rolex 24 at Daytona"), undici dei circa 230 partecipanti hanno esperienza di gare di Formula 1. Ironia della sorte, i due piloti più esperti di F1 di questo fine settimana sono esordienti! Ironia della sorte, i due piloti di F1 più esperti di questo fine settimana sono dei debuttanti!

Jenson Button, che ha partecipato a Le Mans lo scorso anno con il progetto Garage 56 della NASCAR, debutta a Daytona dopo 306 partenze in F1 e successivamente parteciperà al WEC. Button condividerà la GTP Wayne Taylor-Andretti-Acura con i debuttanti di Daytona Jordan Taylor, Colton Herta e Louis Delétraz. Un'altra novità è Felipe Massa (269 gare in F1) sulla Riley LMP2, sulla quale sarà affiancato da Felipe Fraga (2022 con AF Corse-Red Bull nel DTM), Gar Robinson e Josh Burdon.

Romain Grosjean (179 partenze in F1) parteciperà a Daytona per la seconda volta, con la Lamborghini Iron Lynx nella classe GTD Pro. Anche Marcus Ericsson (97 gare in F1) correrà a Daytona per la seconda volta, questa volta con la seconda Taylor-Andretti-Acura, sulla quale gareggerà Brendon Hartley (25 partenze in F1), un compagno di squadra con esperienza a Daytona (quarta iscrizione). Hartley, pilota ufficiale Toyota di successo nel WEC nel suo lavoro principale, ha commentato l'impegno con la concorrente giapponese Acura (Honda): "Non è stato un problema perché i due costruttori non gareggiano l'uno contro l'altro in un campionato e ho avuto l'autorizzazione dalla Toyota".

Il pilota Porsche Penske Felipe Nasr (39 Gran Premi), che ha anche vinto una volta, è il secondo per numero di partecipazioni a Daytona (otto). Lui, Massa ed Ericsson sono tre ex piloti Sauber sulla griglia di partenza, con i quali il loro tecnico di lunga data Urs Kuratle (ora responsabile del Porsche WEC) ha avuto modo di chiacchierare. Nasr è superato da Sébastien Bourdais (27 GP) sulla Ganassi-Cadillac, che ha già guidato 14 volte a Daytona e ha festeggiato due vittorie assolute.

Paul di Resta (59 GP) guiderà la sua seconda Rolex 24 con la LMP2 di United Autosports. Gianmaria Bruni (18 GP) disputerà la sua ottava maratona di Daytona con la Proton Porsche 963, mentre Alexander Rossi (5 GP) parteciperà per la sesta volta e punterà alla vittoria nella classe GTD Pro con la Pfaff-McLaren. Il campione della Indy 500 (2016) ha già vinto una volta la classifica generale. Jack Aitken, che gareggerà con la Whelen-Cadillac che parte dalla pole, ha nel suo curriculum un GP e una partenza a Daytona.

Con Josef Newgarden (Porsche-Penske), Ericsson, Rossi e Scott Dixon (Ganassi-Cadillac), quattro vincitori della Indy 500 saranno sulla griglia di partenza dell'IMSA. Dixon (cinque), Bourdais (quattro) e Newgarden (due) sono anche pluricampioni Indycar/Champ Car, così come il due volte campione Alex Palou sulla Cadillac Ganassi.

Infine, anche i campioni del DTM degli ultimi cinque anni (Thomas Preining, Sheldon van der Linde, Max Götz, René Rast) e due ex campioni (Mike Rockenfeller, Paul di Resta) faranno gli onori di casa a Daytona.