Daytona: 1025 experiências de corrida de Fórmula 1 no Rolex 24

As corridas de resistência são cada vez mais atractivas para os antigos pilotos de Grande Prémio. Na 62ª edição das 24 Horas de Daytona ("Rolex 24 at Daytona"), onze dos cerca de 230 participantes têm experiência em corridas de Fórmula 1. Ironicamente, os dois pilotos de F1 mais experientes deste fim de semana são estreantes!

Jenson Button, que participou em Le Mans no ano passado com o projeto Garage 56 da NASCAR, faz a sua estreia em Daytona depois de 306 partidas na F1 e irá posteriormente competir no WEC. Button partilhará o Wayne Taylor-Andretti-Acura GTP com os estreantes de Daytona Jordan Taylor, Colton Herta e Louis Delétraz. Outro estreante é Felipe Massa (269 corridas de F1) no Riley LMP2, no qual será apoiado por Felipe Fraga (2022 com a AF Corse-Red Bull no DTM), Gar Robinson e Josh Burdon.

Romain Grosjean (179 largadas na F1) vai competir em Daytona pela segunda vez, no Lamborghini Iron Lynx na classe GTD Pro. Marcus Ericsson (97 corridas de F1) também vai competir em Daytona pela segunda vez, desta vez no segundo Taylor-Andretti-Acura, no qual Brendon Hartley (25 largadas de F1), um companheiro de equipa com experiência em Daytona, vai competir (quarta entrada). Hartley, um piloto de sucesso da Toyota no WEC na sua atividade principal, comentou o compromisso com o concorrente japonês Acura (Honda): "Não foi um problema porque os dois fabricantes não correm um contra o outro num campeonato e eu tive autorização da Toyota".

O piloto da Porsche Penske, Felipe Nasr (39 Grandes Prémios), que também venceu uma vez, é o segundo piloto com mais participações em Daytona (oito). Ele, Massa e Ericsson são os três antigos pilotos da Sauber na grelha - com quem o seu técnico de longa data, Urs Kuratle (agora responsável pelo Porsche WEC), teve muito para conversar. Nasr é ultrapassado por Sébastien Bourdais (27 GP) no Ganassi-Cadillac, que já correu 14 vezes em Daytona e celebrou duas vitórias à geral.

Paul di Resta (59 GP) conduzirá a sua segunda Rolex 24 no LMP2 da United Autosports. Gianmaria Bruni (18 GP) vai disputar a sua oitava maratona de Daytona no Proton Porsche 963, enquanto Alexander Rossi (cinco GP) vai competir pela sexta vez e terá como objetivo a vitória na classe GTD Pro no Pfaff-McLaren. O campeão do aniversário da Indy 500 (2016) já venceu a classificação geral uma vez. Jack Aitken, que vai competir no Whelen-Cadillac que fez a pole, tem no seu currículo um GP e uma partida em Daytona.

Com Josef Newgarden (Porsche-Penske), Ericsson, Rossi e Scott Dixon (Ganassi-Cadillac), quatro vencedores da Indy 500 estarão na grelha de partida para a abertura do IMSA. Dixon (cinco), Bourdais (quatro) e Newgarden (dois) são também múltiplos campeões da Indycar/Champ Car, tal como o bicampeão Alex Palou no Cadillac da Ganassi.

Por fim, os campeões do DTM dos últimos cinco anos (Thomas Preining, Sheldon van der Linde, Max Götz, René Rast) e dois antigos campeões (Mike Rockenfeller, Paul di Resta) também farão as honras em Daytona.