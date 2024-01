Felipe Nasr, vainqueur des 24h de Daytona : "Le spectacle était-il au rendez-vous ?"

2,1 secondes. Elles ont suffi à la Porsche Penske 963 #7 pour remporter la 62e édition des 24 Heures de Daytona devant la Cadillac Action Express #31, dans laquelle Tom Blomqvist s'était engouffré après son troisième triomphe consécutif en Floride. Le duel des 90 dernières minutes, avec plusieurs changements de leader et une décision dans les stands, a été "épique" pour de nombreux observateurs.

La dernière neutralisation à 45 minutes de la fin de la distance (après un bref incendie sur la Lexus de Parker Thompson à la sortie des stands) a permis aux prototypes de tête de se retrouver à portée de main. Le pilote d'usine brésilien de Porsche-Penske, qui s'était tourné vers l'endurance aux États-Unis après avoir quitté la Formule 1 en 2016, s'est battu en duel avec Blomqvist dans les 90 dernières minutes, ce dernier perdant l'avantage à cause d'un arrêt au stand un peu plus long - la Porsche devait rajouter moins de carburant. Nasr avait donc le nez en l'air et surtout les nerfs à fleur de peau. "C'est tout simplement incroyable. Cette équipe sensationnelle l'a bien mérité", s'est exclamé Nasr, avant de demander à la foule record de spectateurs : "Avez-vous apprécié le spectacle ?"

Blomqvist, fils de l'ancien champion du monde des rallyes Stig, n'a finalement manqué sa troisième victoire consécutive à Daytona que pour 2,1 secondes. Après 791 tours, les cinq premiers se tenaient en 44 secondes - en troisième position, la meilleure Acura avec l'ex-champion de F1 Jenson Button, devant deux autres Porsche, la deuxième voiture d'usine avec entre autres Kévin Estre et la Proton privée avec entre autres le Suisse Neel Jani.

Pour Porsche, cette victoire à Daytona, un an après le retour aux grands prototypes avec la nouvelle voiture 963 LMDh, était la première depuis 2010, la 19e en tant que constructeur de châssis et la 23e en tant que constructeur de moteurs. Le partenaire Roger Penske, qui aura 87 ans le 20 février, a déjà tout gagné en course et est toujours présent "en direct", a remporté les 24 heures de Daytona pour la première et dernière fois en 1969 ( !) avec Mark Donohue et Chuck Parsons. Tout comme Nasr, ses coéquipiers Matt Campbell, Dane Cameron et Josef Newgarden ont remporté pour la première fois le classement général - pour le double champion d'Indycar Newgarden, il s'agissait du plus grand triomphe depuis sa victoire à l'Indy 500 en 2023. Et il est resté extrêmement modeste à ce sujet : "Je me sens presque comme un simple suiveur dans cette formidable équipe. Porsche, Penske, ce sont des icônes. Toute l'équipe a travaillé dur pour obtenir ce succès et l'a donc mérité. Personnellement, je suis content de ne pas avoir cassé la voiture !"

Comme il l'avait déjà dit à SPEEDWEEK.com avant la course, le pilote de 33 ans a confirmé qu'après cette expérience en endurance, une participation au Mans l'attirait de plus en plus. Mais jusqu'à nouvel ordre, son engagement en Indycar reste prioritaire.

Urs Kuratle, chef de projet LMDh chez Porsche, a tenté d'exprimer ses sentiments : "C'est une chose énorme pour Porsche et tous nos partenaires. Notre présentation ici, il y a un an, lors des débuts de la 963, n'était pas la meilleure. Mais nous avons beaucoup appris et beaucoup travaillé depuis. Cela a maintenant été récompensé. Et Roger Penske de déclarer : "Dans notre longue relation avec Porsche, cette victoire est très spéciale. Maintenant, nous nous concentrons sur Le Mans" !