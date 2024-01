Il vincitore della 24h di Daytona, Felipe Nasr: "Lo spettacolo è stato bello?".

2,1 secondi. Questo è stato sufficiente alla Porsche Penske 963 #7 per vincere la 62a 24 Ore di Daytona davanti alla Action Express Cadillac #31, con cui Tom Blomqvist ha ottenuto il terzo trionfo consecutivo in Florida. Il duello negli ultimi 90 minuti, con diversi cambi di leadership e una decisione ai box, è stato "epico" per molti osservatori.

La neutralizzazione finale a 45 minuti dal termine (dopo un breve incendio sulla Lexus di Parker Thompson all'uscita dei box) ha portato i prototipi in testa a breve distanza l'uno dall'altro. Il pilota brasiliano della Porsche Penske, passato alle gare di durata negli Stati Uniti dopo il ritiro dalla Formula 1 nel 2016, ha trascorso gli ultimi 90 minuti a duellare con Blomqvist, che ha perso la testa della corsa a causa di una sosta ai box leggermente più lunga - la Porsche ha dovuto aggiungere meno carburante. Di conseguenza, Nasr ha avuto il naso davanti e, soprattutto, i nervi sotto controllo. "È semplicemente incredibile. Questa squadra sensazionale se lo merita", ha esclamato Nasr, chiedendo alla folla record: "Vi è piaciuto lo spettacolo?".

Blomqvist, figlio dell'ex campione del mondo di rally Stig, ha mancato la terza vittoria consecutiva a Daytona per soli 2,1 secondi. I primi cinque classificati si trovavano a meno di 44 secondi l'uno dall'altro dopo 791 giri - al terzo posto c'era la migliore Acura con l'ex campione di F1 Jenson Button davanti ad altre due Porsche, la seconda vettura ufficiale con Kévin Estre e la Proton privata con il pilota svizzero Neel Jani, tra gli altri.

Per Porsche, la vittoria a Daytona è stata la prima dal 2010, un anno dopo il ritorno ai grandi prototipi con la nuova vettura LMDh 963, la 19ª come costruttore di telai e la 23ª come costruttore di motori. Il socio Roger Penske, che compie 87 anni il 20 febbraio, ha vinto tutto nelle corse ed è sempre presente "dal vivo", ha vinto la 24 Ore di Daytona per la prima e ultima volta nel 1969 (!) con Mark Donohue e Chuck Parsons. Come Nasr, anche i suoi compagni di squadra Matt Campbell, Dane Cameron e Josef Newgarden hanno vinto per la prima volta la classifica generale - per il due volte campione Indycar Newgarden è stato il più grande trionfo dopo la vittoria nella Indy 500 del 2023. Ed è rimasto estremamente modesto: "Mi sento quasi solo un corridore in questa grande squadra. Porsche, Penske, sono delle icone. L'intera squadra ha lavorato duramente per questo successo e se lo merita. Personalmente, sono contento di non aver distrutto la macchina!".

Come già confermato in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com prima della gara, il 33enne ha confermato che, dopo questa esperienza nelle gare di durata, è sempre più tentato di partecipare a Le Mans. Tuttavia, il suo impegno in Indycar ha la priorità per il momento.

Urs Kuratle, responsabile del progetto LMDh di Porsche, ha cercato di esprimere i suoi sentimenti a parole: "È una cosa enorme per Porsche e per tutti i nostri partner. Le nostre prestazioni qui, un anno fa, al debutto della 963, non sono state delle migliori. Ma da allora abbiamo imparato molto e lavorato duramente. Ora questo è stato premiato". Roger Penske ha spiegato: "Nel nostro lungo rapporto con Porsche, questa vittoria è molto speciale. Ora la nostra attenzione è rivolta a Le Mans!".