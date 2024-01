Felipe Nasr, vencedor das 24h de Daytona: "O espetáculo foi bom?

A Porsche triunfou na abertura da temporada da série americana IMSA e venceu as 24 Horas de Daytona 2024 com o 963, o que trouxe muitos sorrisos aos rostos do fabricante de automóveis desportivos da Suábia.

2,1 segundos. Foi o suficiente para que o Porsche Penske 963 #7 vencesse a 62ª 24 Horas de Daytona, à frente do Action Express Cadillac #31, no qual Tom Blomqvist tinha conseguido o terceiro triunfo consecutivo na Flórida. O duelo nos 90 minutos finais, com várias mudanças de liderança e uma decisão nas boxes, foi "épico" para muitos observadores.

A neutralização final 45 minutos antes do final da corrida (depois de um breve incêndio no Lexus de Parker Thompson na saída das boxes) colocou os protótipos líderes a uma distância razoável um do outro. O piloto brasileiro da Porsche Penske, que se dedicou às corridas de resistência nos EUA depois de se ter retirado da Fórmula 1 em 2016, passou os últimos 90 minutos a duelar com Blomqvist, que perdeu a liderança devido a uma paragem nas boxes ligeiramente mais longa - o Porsche teve de adicionar menos combustível. Assim, Nasr manteve o nariz na frente e, sobretudo, os nervos sob controlo. "Isto é simplesmente incrível. Esta equipa sensacional merece-o", exclamou Nasr, perguntando ao público recorde: "Gostaram do espetáculo?"

Blomqvist, filho do antigo campeão mundial de ralis Stig, perdeu a sua terceira vitória consecutiva em Daytona por apenas 2,1 segundos. Os cinco primeiros ficaram a 44 segundos uns dos outros após 791 voltas - em terceiro lugar ficou o melhor Acura com o ex-campeão de F1 Jenson Button, à frente de dois outros Porsches, o segundo carro de fábrica com Kévin Estre e o Proton privado com o piloto suíço Neel Jani, entre outros.

Para a Porsche, a vitória em Daytona foi a primeira desde 2010, um ano após o regresso aos grandes protótipos com o novo carro LMDh 963, a 19ª como fabricante de chassis e a 23ª como fabricante de motores. O sócio Roger Penske, que completa 87 anos a 20 de fevereiro, ganhou tudo nas corridas e continua sempre presente "ao vivo", foi bem sucedido nas 24 Horas de Daytona pela primeira e última vez em 1969 (!) com Mark Donohue e Chuck Parsons. Tal como Nasr, os seus companheiros de equipa Matt Campbell, Dane Cameron e Josef Newgarden também venceram a classificação geral pela primeira vez - para o bicampeão da Indycar Newgarden, foi o seu maior triunfo desde a vitória na Indy 500 de 2023. E manteve-se extremamente modesto: "Quase me sinto apenas um corredor nesta grande equipa. A Porsche, a Penske, são ícones. Toda a equipa trabalhou arduamente para este sucesso e merece-o. Pessoalmente, estou contente por não ter destruído o carro!"

Como já tinha confirmado numa entrevista à SPEEDWEEK.com antes da corrida, o piloto de 33 anos confirmou que, após esta experiência de corrida de resistência, está cada vez mais tentado a competir em Le Mans. No entanto, o seu compromisso com a Indycar tem prioridade de momento.

Urs Kuratle, o diretor do projeto LMDh na Porsche, tentou expressar os seus sentimentos em palavras: "Isto é muito importante para a Porsche e para todos os nossos parceiros. O nosso desempenho aqui, há um ano, aquando da estreia do 963, não foi o melhor. Mas aprendemos muito e trabalhámos arduamente desde então. Isso foi agora recompensado. E Roger Penske explicou: "Na nossa longa relação com a Porsche, esta vitória é muito especial. Agora estamos concentrados em Le Mans!"