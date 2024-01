BMW en Daytona: Rápido, pero no estable

El optimismo era grande en el equipo bávaro-americano BMW RLL antes del comienzo de la segunda temporada en la clase IMSA GTP. El Director de Motorsport, Andreas Roos, y los pilotos fueron casi unánimes al afirmar que habían aprendido mucho del año anterior y que habían hecho los desarrollos correctos. El rendimiento de los dos coches M Hybrid V8-LMDh en la primera mitad de la carrera también fue el adecuado: siempre en cabeza, a veces en cabeza, tanto el #24 como el #25. Al final, sin embargo, sólo quedaron el octavo y el séptimo puesto...

Porque los problemas técnicos que nadie quería llegaron durante la noche: un defecto electrónico paró a Dries Vanthoor sobre las 2.30 de la madrugada, el coche fue remolcado -el cable se rompió en el proceso, y cuando se reparó el defecto -sólo hubo que cambiar el volante- se perdieron 14 vueltas y todas las posibilidades. Elequipo perdió otro puesto frente a sus colegas en la meta, cuando otra reparación costó cuatro minutos: octavo puesto para Philipp Eng & Co.

En el coche hermano de René Rast & Co., una fuga en el refrigerador de la caja de cambios y posteriormente un cambio de frenos en el eje trasero les impidió luchar por la victoria - con la consistencia de Porsche, Cadillac y Acura, no había forma de alcanzarles 15 vueltas por detrás. "Hemos hecho grandes progresos en comparación con el año pasado, pero el resultado es obviamente decepcionante. Pero hemos demostrado que podemos seguir el ritmo de la competencia. Estos defectos no deberían ocurrir. Tenemos que asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir", explicó Roos con cierta frustración.

"Definitivamente merecíamos un resultado mejor después de nuestro duro trabajo de preparación", dijo el debutante en GTP , elfinlandésJesse Krohn , que se lleva muy bien con su nuevo compañero de serie Eng - los dos ya han corrido en el M8 GTE. Eng, afincado en Salzburgo y líder después de tres horas, ya mira al futuro: "Este año me siento mucho mejor preparado. 2023 fue un año de aprendizaje, este año tengo más confianza en mí mismo, y no sólo en términos de conducción. Ahora se trata de conseguir buenos resultados. Por supuesto, como recién llegado, tenía desventajas en muchos circuitos frente a los mejores pilotos que llevan años triunfando aquí. Fue agradable que estuviéramos ahí en términos de velocidad, pero desagradable que los resultados no fueran lo bastante buenos al final". El resumen de la temporada pasada también se aplica tras la 62ª Rolex 24, pero Eng también admite: "No debe haber más sorpresas desagradables este año. Este año cuenta. Siempre tienes presión cuando conduces para uno de los mayores fabricantes del mundo. Pero mi ambición personal es hacer una gran temporada". Próxima cita: Sebring, a mediados de marzo.

Un pequeño consuelo para BMW fue el tercer puesto en clase para el M4 de Paul Miller en GTD Pro - pero el cuarteto de Sheldon van der Linde/Bryan Sellers/Neil Verhagen/Madison Snow tampoco estaba contento después de liderar la clase varias veces, porque al final estaban tres vueltas por detrás de los ganadores de Ferrari Serra/Rigon/Pier-Guidi/Calado. No obstante, el ex campeón del DTM van der Linde marcó la vuelta más rápida de la carrera GTD Pro.