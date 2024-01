BMW à Daytona : rapide mais pas stable

Outre Porsche, Cadillac et Acura, BMW s'est également battue pour la victoire finale lors de la course classique de 24 heures en Floride. Après un début de course en fanfare, la situation s'est inversée dans la nuit.

L'optimisme était de mise au sein de l'équipe américano-bavaroise BMW RLL avant le début de la deuxième saison dans la catégorie IMSA-GTP. Andreas Roos, directeur du sport automobile, et les pilotes étaient presque unanimes pour dire que l'on avait beaucoup appris de l'année précédente et que l'on avait fait les bons choix. Les performances des deux M Hybrid V8-LMDh ont été à l'avenant durant la première moitié de la course : toujours dans le peloton de tête, parfois en tête - aussi bien la #24 que la #25 - mais à la fin, il ne restait que les huitième et septième places...

Car dans la nuit, les problèmes techniques que personne ne souhaitait sont arrivés : un défaut électronique a stoppé Dries Vanthoor vers 2h30, la voiture a été remorquée - le câble s'est alors cassé, et une fois le défaut réparé - seul le volant a dû être changé -, 14 tours ont été perdus et toutes les chances ont été perdues. A l'arrivée, l'équipe a encore perdu une place au profit de ses collègues lorsqu'une nouvelle réparation a coûté quatre minutes - huitième place pour Philipp Eng & Co.

Dans la voiture sœur de René Rast & Co., une fuite dans le radiateur de la boîte de vitesses et, par la suite, un changement des freins sur l'essieu arrière ont empêché de se battre pour la victoire - 15 tours de retard ne pouvaient pas être rattrapés vu la constance des Porsche, Cadillac et Acura. "Nous avons fait de gros progrès par rapport à l'année dernière, mais le résultat est évidemment décevant. Mais nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec la concurrence. Ces défauts ne devraient pas se produire. Nous devons faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas", a expliqué Roos avec une certaine frustration.

"Nous aurions définitivement mérité un meilleur résultat après notre dur travail de préparation", a déclaré le rookie GTP Jesse Krohn de Finlande, qui s'entend parfaitement avec son nouveau partenaire standard Eng - les deux ont déjà roulé dans la M8 GTE. Le Salzbourgeois Eng, qui s'est retrouvé en position de leader après trois heures de course, se tourne déjà vers l'avenir : "Je me sens nettement mieux préparé cette année. 2023 a été une année d'apprentissage, cette année j'ai plus de confiance en moi, et pas seulement au niveau de la conduite. Il s'agit maintenant de réaliser des performances fortes et constantes. En tant que débutant, j'ai bien sûr été désavantagé sur de nombreux parcours par rapport aux pilotes qui ont connu le succès ici pendant des années. Ce qui était réjouissant, c'est que nous étions là du point de vue de la vitesse, ce qui était désagréable, c'est que les résultats n'étaient pas assez bons à la fin". Le résumé de la saison passée est également valable après la 62e Rolex 24, mais Eng admet aussi : "Cette année, il ne doit plus y avoir de mauvaises surprises. Cette année, ça compte. On a toujours de la pression quand on roule pour l'un des plus grands constructeurs du monde. Mais c'est mon ambition personnelle de faire une saison de haut niveau". Prochaine chance : Sebring Sebring, mi-mars.

La troisième place de classe de la M4 de Paul Miller en GTD Pro a été une petite consolation pour BMW - mais le quatuor Sheldon van der Linde/Bryan Sellers/Neil Verhagen/Madison Snow n'était pas non plus content après avoir été plusieurs fois en tête de sa catégorie, car il manquait finalement trois tours aux vainqueurs Ferrari Serra/Rigon/Pier-Guidi/Calado. L'ex-champion DTM van der Linde a tout de même réalisé le meilleur tour en course en GTD Pro.