BMW a Daytona: veloce, ma non stabile

Insieme a Porsche, Cadillac e Acura, anche BMW era in lizza per la vittoria assoluta nella classica 24 ore in Florida. Dopo un'ottima partenza, la situazione si è ribaltata durante la notte.

L'ottimismo era alto nel team bavarese-americano BMW RLL prima dell'inizio della seconda stagione nella classe IMSA GTP. Il Direttore Motorsport Andreas Roos e i piloti erano quasi unanimi nell'affermare di aver imparato molto dall'anno precedente e di aver apportato i giusti sviluppi. Anche le prestazioni delle due vetture M Hybrid V8-LMDh nella prima metà della gara sono state adeguate: sempre in testa allo schieramento, a volte in testa - sia la #24 che la #25. Alla fine, però, sono rimasti solo l'ottavo e il settimo posto...

Perché i problemi tecnici che nessuno voleva sono arrivati durante la notte: un difetto di elettronica ha fermato Dries Vanthoor intorno alle 2.30 del mattino, la macchina è stata rimorchiata - il cavo si è rotto nel processo, e quando il difetto è stato riparato - è stato necessario sostituire solo il volante - sono stati persi 14 giri e tutte le possibilità sono andate perse. Il team ha perso un'altra posizione rispetto ai colleghi al traguardo, quando un'altra riparazione è costata quattro minuti - ottavo posto per Philipp Eng & Co.

Sulla vettura gemella di René Rast & Co. una perdita nel radiatore del cambio e successivamente la sostituzione dei freni sull'asse posteriore hanno impedito loro di lottare per la vittoria - con la consistenza di Porsche, Cadillac e Acura, non è stato possibile recuperare 15 giri di ritardo. "Abbiamo fatto grandi progressi rispetto all'anno scorso, ma il risultato è ovviamente deludente. Ma abbiamo dimostrato di poter tenere il passo della concorrenza. Questi difetti non dovrebbero accadere. Dobbiamo fare in modo che non si ripetano", ha spiegato Roos con una certa frustrazione.

"Dopo il duro lavoro di preparazione, avremmo meritato un risultato migliore", ha dichiarato il finlandeseJesse Krohn ,esordiente in GTP , che va molto d'accordo con il suo nuovo partner di serie Eng, con il quale ha già corso nella M8 GTE. Il salisburghese Eng, che dopo tre ore era in testa alla classifica, guarda già al futuro: "Quest'anno mi sento molto più preparato. Il 2023 è stato un anno di apprendimento, quest'anno ho più fiducia in me stesso, e non solo in termini di guida. Ora si tratta solo di ottenere prestazioni consistenti. Naturalmente, essendo un nuovo arrivato, ho avuto degli svantaggi su molte piste rispetto ai migliori piloti che hanno avuto successo qui per anni. È stato piacevole essere lì in termini di velocità, ma spiacevole che alla fine i risultati non siano stati abbastanza buoni". Il riassunto della stagione passata vale anche dopo la 62a Rolex 24, ma Eng ammette anche: "Quest'anno non ci devono essere altre spiacevoli sorprese. Quest'anno è importante. Si è sempre sotto pressione quando si guida per uno dei più grandi costruttori del mondo. Ma la mia ambizione personale è quella di realizzare una stagione al top". Prossima occasione: Sebring Sebring, metà marzo.

Una piccola consolazione per la BMW è stato il terzo posto di classe per la M4 di Paul Miller in GTD Pro - ma anche il quartetto composto da Sheldon van der Linde/Bryan Sellers/Neil Verhagen/Madison Snow non è stato contento dopo essere stato più volte in testa alla classe, perché alla fine si è trovato a tre giri dai vincitori della Ferrari Serra/Rigon/Pier-Guidi/Calado. Tuttavia, l'ex campione del DTM van der Linde ha fatto segnare il giro più veloce della gara GTD Pro.