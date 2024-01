BMW em Daytona: Rápido, mas não estável

O otimismo era elevado na equipa bávaro-americana BMW RLL antes do início da segunda temporada na classe IMSA GTP. O Diretor de Desporto Automóvel Andreas Roos e os pilotos foram quase unânimes em afirmar que tinham aprendido muito com o ano anterior e que tinham feito os desenvolvimentos certos. O desempenho dos dois carros M Hybrid V8-LMDh na primeira metade da corrida também foi adequado: sempre na frente do pelotão, por vezes na liderança - tanto o #24 como o #25. No final, no entanto, apenas restaram o oitavo e o sétimo lugar...

Porque os problemas técnicos que ninguém queria surgiram durante a noite: um defeito na eletrónica parou Dries Vanthoor por volta das 2h30 da manhã, o carro foi rebocado - o cabo partiu-se no processo, e quando o defeito foi reparado - apenas o volante teve de ser substituído - perderam-se 14 voltas e todas as hipóteses. A equipa perdeu mais um lugar para os seus colegas no final, quando outra reparação custou quatro minutos - oitavo lugar para Philipp Eng & Co.

No carro irmão de René Rast & Co., uma fuga no radiador da caixa de velocidades e, subsequentemente, uma mudança de travões no eixo traseiro impediram-nos de lutar pela vitória - com a consistência da Porsche, Cadillac e Acura, não havia como recuperar o atraso de 15 voltas. "Fizemos grandes progressos em relação ao ano passado, mas o resultado é obviamente dececionante. Mas mostrámos que conseguimos acompanhar a concorrência. Estes defeitos não deviam acontecer. Temos de garantir que não voltam a acontecer", explicou Roos com alguma frustração.

"Merecíamos, sem dúvida, um resultado melhor depois do nosso árduo trabalho de preparação", disse o estreante em GTP , o finlandêsJesse Krohn , que se dá muito bem com o seu novo parceiro de série, Eng - os dois já correram no M8 GTE. O finlandês de Salzburgo, Eng, que estava na liderança após três horas, já está a olhar para o futuro: "Sinto-me muito melhor preparado este ano. 2023 foi um ano de aprendizagem, este ano tenho mais auto-confiança, e não apenas em termos de condução. Agora, tudo se resume a desempenhos consistentemente fortes. Claro que, como recém-chegado, tive desvantagens em muitas pistas contra os melhores pilotos que têm tido sucesso aqui há anos. Foi agradável estarmos lá em termos de velocidade, mas desagradável que os resultados não tenham sido suficientemente bons no final". O resumo da época passada também se aplicou após a 62ª Rolex 24, mas Eng também admite: "Este ano não pode haver mais surpresas desagradáveis. Este ano é importante. Há sempre pressão quando se conduz para um dos maiores construtores do mundo. Mas a minha ambição pessoal é fazer uma época de topo". Próxima oportunidade: Sebring Sebring, em meados de março.

Um pequeno consolo para a BMW foi o terceiro lugar na classe para o Paul Miller M4 na GTD Pro - mas o quarteto de Sheldon van der Linde/Bryan Sellers/Neil Verhagen/Madison Snow também não ficou satisfeito depois de liderar a classe várias vezes, porque no final ficaram a três voltas dos vencedores da Ferrari, Serra/Rigon/Pier-Guidi/Calado. No entanto, o antigo campeão do DTM, van der Linde, efectuou a volta mais rápida da corrida da GTD Pro.