24h Daytona : des Suisses forts

On a vu des visages satisfaits chez les Suisses : Louis Deletraz avec une troisième place dans la meilleure Acura de Taylor-Andretti (bien qu'il se soit aussi battu pour la victoire), une forte cinquième place pour Neel Jani dans la Proton-Porsche 963 et la victoire de classe GTD pour Philip Ellis, le Britannique germano-suisse, dans la Winward-Mercedes. De quoi mettre du baume au cœur de l'équipe germano-américaine qui, il y a un an, avait dû craindre pour Lucas Auer après son grave accident.

Si la catégorie GTP s'est terminée par un duel Porsche-Nasr contre Cadillac-Blomqvist, la victoire des petits prototypes s'est décidée à cinq - 19 secondes séparant les cinq équipes. Malheureusement ,Ferdinand Habsburg n'a pu que terminer cinquième dans la LMP2 de Tower Motorsports. Mais il n'a rien à se reprocher, puisqu'il a été plusieurs fois en tête lors de ses relais.

L'ex-champion DTM Maximilian Götz s'est classé cinquième dans sa Mercedes Korthoff-Preston, juste devant Rahel Frey et ses Iron Dames en Lamborghini. Cette équipe entièrement féminine a d'ailleurs été fondée par Andrea Piccini, autrefois protégée de l'inoubliable Walter Penker. Des performances honorables sans grande récompense sont également à mettre au crédit de la recrue de Daytona Thomas Preining (neuvième GTD dans la Porsche 911 d'Andretti), de Laurin Heinrich (deuxième GTD Pro dans la Porsche AO à un tour de la Ferrari Risi) et deKlaus Bachler . Le Styrien et ses coéquipiers ont mené une course sans espoir (douzième place GTD) en raison de problèmes de moteur sur la MDK-Porsche depuis le premier tour ( !). Le World Tour de Bachler le conduit maintenant aux Emirats pour l'Asian Le Mans Series, puis au Qatar pour l'ouverture du championnat du monde (WEC) le 2 mars.