24h Daytona: forti piloti svizzeri

Tra glisvizzeri c'erano volti felici: Louis Deletraz con il terzo posto sulla migliore Acura di Taylor-Andretti (anche se era in lizza per la vittoria), un ottimo quinto posto per Neel Jani sulla Porsche 963 di Proton e una vittoria in classe GTD per Philip Ellis, il britannico di origine svizzero-tedesca, sulla Mercedes di Winward. Questo è stato un balsamo per il team tedesco-americano, che un anno fa aveva dovuto temere per Lucas Auer dopo il suo grave incidente.

Mentre la classe GTP è stata un duello tra Porsche-Nasr e Cadillac-Blomqvist nella gara finale, la vittoria nei prototipi più piccoli è stata decisa da una battaglia a cinque: alla fine, 19 secondi hanno separato le cinque squadre. Purtroppo ,Ferdinand Habsburg ha ottenuto solo il quinto posto nella LMP2 di Tower Motorsports. Ma non deve rimproverarsi nulla, perché è stato più volte in testa durante i suoi stint.

L'ex campione del DTM Maximilian Götz con la Korthoff-Preston-Mercedes si è piazzato quinto di classe, appena davanti a Rahel Frey e alle sue Iron Dames con la Lamborghini. Per inciso, il team tutto al femminile è stato fondato da Andrea Piccini, un tempo pupillo dell'indimenticato Walter Penker. Anche il debuttante di Daytona Thomas Preining (nono in GTD con la Andretti-Porsche 911), Laurin Heinrich (secondo in GTD Pro con la AO-Porsche, a un giro dalla Risi-Ferrari) e Klaus Bachler hanno offerto prestazioni discrete, ma senza grandi soddisfazioni .Lo stiriano e i suoi compagni di squadra hanno condotto una gara senza speranza (dodicesimo posto in GTD) perché la Porsche MDK ha avuto problemi al motore fin dal giro di formazione (!). Il tour mondiale di Bachler lo porterà ora negli Emirati per l'Asian Le Mans Series e poi in Qatar per l'apertura della stagione WEC il 2 marzo.