24h Daytona: fortes pilotos suíços

Haviacaras felizes entre os suíços: Louis Deletraz com o terceiro lugar no melhor Acura da Taylor-Andretti (embora também estivesse na luta pela vitória), um forte quinto lugar para Neel Jani no Porsche 963 da Proton e uma vitória na classe GTD para Philip Ellis, o britânico germano-suíço, no Mercedes da Winward. Foi um bálsamo para a equipa germano-americana, que teve de temer por Lucas Auer há um ano, após o seu grave acidente.

Enquanto a classe GTP foi um duelo entre a Porsche-Nasr e a Cadillac-Blomqvist na corrida final, a vitória nos protótipos mais pequenos foi decidida por uma batalha a cinco - no final, 19 segundos separaram as cinco equipas. Infelizmente ,Ferdinand Habsburg apenas conseguiu o quinto lugar no LMP2 da Tower Motorsports. Mas não se deve culpar a si próprio, uma vez que esteve várias vezes na liderança durante os seus treinos.

Oantigo campeão do DTM ,Maximilian Götz , no Mercedes da Korthoff-Preston, terminou em quinto lugar na classe, logo à frente de Rahel Frey e da sua Iron Dames no Lamborghini. A propósito, a equipa só de mulheres foi fundada por Andrea Piccini, outrora protegido do inesquecível Walter Penker. O estreante em Daytona ,Thomas Preining (nono GTD no Andretti-Porsche 911), Laurin Heinrich (segundo GTD Pro no AO-Porsche, uma volta atrás do Risi-Ferrari) e Klaus Bachler também tiveram desempenhos decentes sem grande recompensa .O Estírio e os seus companheiros de equipa fizeram uma corrida sem esperança (décimo segundo lugar GTD) porque o Porsche da MDK teve problemas de motor desde a volta de formação (!). A digressão mundial de Bachler leva-o agora aos Emirados Árabes Unidos para o Asian Le Mans Series e depois ao Qatar para a abertura da época do WEC, a 2 de março.