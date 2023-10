BMW M Team WRT triomphe aux 8h d'Indianapolis

Victoire pour la BMW M Team WRT et la BMW M4 GT3 à l'Indianapolis 8 Hour, la quatrième et avant-dernière course de la saison de l'Intercontinental GT Challenge. Les pilotes d'usine BMW M Philipp Eng, Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor ont triomphé sur le légendaire Indianapolis Motor Speedway avec 53 secondes d'avance. Avec cette troisième victoire consécutive en IGTC, après les Kyalami 9 Hour en février et les 24 Heures de Spa-Francorchamps en juillet, BMW défend sa position de leader au classement des constructeurs devant Mercedes. Eng reste deuxième au classement des pilotes, mais a gagné du terrain sur la première place. BMW M Motorsport sera présent à la finale de la saison à Abu Dhabi en décembre et se battra pour les titres dans les deux classements.

La BMW M4 GT3 #30 est partie de la quatrième position, mais Eng a réussi à prendre la tête dès le premier virage. Le trio BMW M Team WRT l'a perdue entre-temps lorsqu'il a été sanctionné d'une pénalité de passage pour avoir dépassé la durée maximale d'un relais. Grâce à une excellente vitesse - la BMW M4 GT3 a profité des températures nettement plus fraîches de la journée de course pour utiliser les pneus Pirelli - Eng a réussi à remonter de la quatrième à la deuxième place. A un peu plus de deux heures de la fin, la BMW M4 GT3 #31 était en tête avec le trio WRT Augusto Farfus, Maxime Martin et Charles Weerts. Cependant, Farfus est entré en collision avec une autre voiture lors d'une tentative de dépassement et a endommagé la suspension avant de sa voiture. La BMW M Team WRT a réparé les dégâts, mais a perdu plus de dix tours. Au final, c'est la joie de la première victoire de l'équipe aux États-Unis qui l'a emporté.

Les équipes nord-américaines BMW M Motorsport BimmerWorld et ST Racing étaient également au départ à Indianapolis, mais ont connu des problèmes. Samantha Tan, le pilote d'usine BMW M Neil Verhagen et Jake Walker ont terminé douzième, tandis que Bill Auberlen, Robby Foley et Chandler Hull ont abandonné peu avant la fin de la course.

Les "Gulf 12 Hours", la finale de la saison de l'IGTC, auront lieu les 9 et 10 décembre à Abu Dhabi.

Voix après la course :

Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "Félicitations à la BMW M Team WRT et à nos pilotes d'usine BMW M Philipp Eng, Sheldon van der Linde et Dries Vanthoor pour leur victoire aux Indianapolis 8 Hour ! C'est la troisième victoire consécutive de la BMW M4 GT3 dans l'Intercontinental GT Challenge, après le doublé à Kyalami et le triomphe aux 24h de Spa-Francorchamps. Cela souligne une fois de plus la puissance de notre véhicule GT3 dans le monde entier. C'est vraiment dommage que la voiture sœur, qui était en tête, ait été éliminée à la suite d'une collision, car elle avait également fait preuve d'une grande performance jusque-là. Un grand merci à tous les pilotes, membres de l'équipe et collaborateurs de BMW M Motorsport pour leur engagement ! Cela vaut également pour les équipes nord-américaines de BimmerWorld et ST Racing qui, malgré leur malchance en course, ont réalisé de belles performances. Nous nous concentrons maintenant sur les prochaines épreuves, parmi lesquelles, après le résultat d'aujourd'hui, la finale de la saison de l'Intercontinental GT Challenge en décembre à Abu Dhabi".

Vincent Vosse (Team Principal BMW M Team WRT) : "C'est un sentiment formidable de gagner une course pour la première fois aux Etats-Unis avec la BMW M Team WRT. Nous avions deux voitures très fortes et le fait que l'usure des pneus était faible sur ce circuit et à ces températures nous a beaucoup aidés. Cela nous a donné un avantage sur nos concurrents. La panne de notre deuxième voiture est un point noir, car nous étions en route pour une double victoire. Mais ce genre d'erreur arrive. Nous roulons ici au plus haut niveau et prenons des risques en conséquence. C'est ça le racing. Nous allons maintenant voir ce que nous pouvons faire à Abu Dhabi dans la lutte pour le titre".

Philipp Eng (#30 BMW M4 GT3, 1ère place) : "Chapeau bas pour la fantastique performance de notre équipe. Ils ont vraiment mérité cette victoire. Hier, ils ont travaillé longtemps sur la voiture et aujourd'hui, tout le monde a fait un travail parfait. J'ai réussi à garder la lutte pour le titre ouverte dans le classement des pilotes. Maintenant, l'épreuve de force aura lieu à Abu Dhabi".

Sheldon van der Linde (#30 BMW M4 GT3, 1ère place) : "Je suis très heureux de cette victoire dès ma toute première course ici, sur l'Indianapolis Motor Speedway ! Nous avons senti très tôt dans le week-end que nous avions une bonne voiture ici et l'équipe a fait un travail fantastique. Quel moment d'embrasser les 'briques' !"

Dries Vanthoor (#30 BMW M4 GT3, 1ère place) : "Quelle magnifique victoire ! Un grand merci à BMW M Motorsport, à l'équipe et à mes collègues pilotes ! Nous n'avons pas abandonné après notre erreur sur le temps de relais, que nous avons payée par une pénalité de passage, nous nous sommes battus dur et nous avons été récompensés à la fin".

Augusto Farfus (#31 BMW M4 GT3, 17e) : "La collision était de ma faute. J'ai décidé de faire le mouvement et de dépasser par l'intérieur la voiture qui était en surnombre devant moi. Ce faisant, je me suis engagé trop profondément dans le virage et j'ai heurté la Ferrari qui était encore devant moi et la voiture que je voulais ralentir. C'est extrêmement dommage, car nous avions la course en main à ce moment-là. Malheureusement, il était généralement très difficile de doubler les voitures qui avaient été dépassées. Lorsque vous devez vous battre pour les dépasser, ce genre d'erreur peut malheureusement se produire. Je suis désolé pour l'équipe et mes collègues pilotes".