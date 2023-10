Il BMW M Team WRT trionfa alla 8h di Indianapolis

Vittoria per il BMW M Team WRT e la BMW M4 GT3 alla 8 Ore di Indianapolis, quarta e penultima gara della stagione dell'Intercontinental GT Challenge. I piloti ufficiali BMW M Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor hanno trionfato sul leggendario Indianapolis Motor Speedway per 53 secondi. Con la terza vittoria consecutiva nell'IGTC, dopo la 9 Ore di Kyalami a febbraio e la 24 Ore di Spa-Francorchamps a luglio, BMW ha difeso il suo primato nella classifica costruttori davanti a Mercedes. Eng rimane secondo nella classifica piloti, ma ha recuperato terreno sul primo posto. BMW M Motorsport parteciperà al finale di stagione ad Abu Dhabi a dicembre e lotterà per i titoli in entrambe le classifiche.

La BMW M4 GT3 numero 30 è partita dalla quarta posizione, ma Eng è riuscito a prendere il comando alla prima curva. Il trio del BMW M Team WRT l'ha persa nel frattempo quando ha dovuto scontare una penalità per aver superato il tempo massimo di guida per uno stint. Tuttavia, grazie a un'eccellente velocità - la BMW M4 GT3 ha beneficiato delle temperature molto più fresche della giornata di gara nel gestire i pneumatici Pirelli - Eng è riuscito a recuperare terreno dalla quarta alla seconda posizione. In testa, a poco più di due ore dalla fine, c'era la BMW M4 GT3 numero 31 con il trio WRT composto da Augusto Farfus, Maxime Martin e Charles Weerts. Tuttavia, Farfus si è scontrato con un'altra vettura durante un tentativo di doppiaggio e ha danneggiato la sospensione anteriore della sua auto. Il BMW M Team WRT ha riparato il danno, ma ha perso più di dieci giri nel processo. Alla fine, tuttavia, è stata chiaramente l'esultanza per la prima vittoria del team negli Stati Uniti a prevalere.

Anche i team nordamericani BMW M Motorsport BimmerWorld e ST Racing hanno gareggiato a Indianapolis, ma hanno avuto problemi. Samantha Tan, il pilota ufficiale BMW M Neil Verhagen e Jake Walker sono arrivati dodicesimi, mentre Bill Auberlen, Robby Foley e Chandler Hull si sono ritirati poco prima della fine della gara.

La "12 Ore del Golfo", finale di stagione dell'IGTC, si svolgerà ad Abu Dhabi il 9 e 10 dicembre.

Citazioni dopo la gara:

Andreas Roos (Responsabile BMW M Motorsport): "Congratulazioni al BMW M Team WRT e ai nostri piloti ufficiali BMW M Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor per aver vinto la 8 Ore di Indianapolis! Questa è stata la terza vittoria consecutiva per la BMW M4 GT3 nell'Intercontinental GT Challenge, dopo la doppietta di Kyalami e il trionfo alla 24h di Spa-Francorchamps. Questo sottolinea ancora una volta quanto sia forte la nostra auto GT3 in tutto il mondo. È un vero peccato che la vettura gemella si sia ritirata in seguito a una collisione mentre era in testa alla gara, perché anche lei aveva dato prova di grandi prestazioni fino a quel momento. Grazie a tutti i piloti, ai membri del team e allo staff di BMW M Motorsport per il loro impegno! Lo stesso vale per i team nordamericani di BimmerWorld e ST Racing, che si sono comportati bene nonostante la sfortuna in gara. Ora ci concentriamo sui prossimi impegni, che dopo il risultato di oggi includeranno il finale di stagione dell'Intercontinental GT Challenge ad Abu Dhabi a dicembre".

Vincent Vosse (Team Principal BMW M Team WRT): "È una grande emozione vincere una gara negli Stati Uniti per la prima volta con il BMW M Team WRT. Avevamo due vetture molto forti e ci ha aiutato molto il fatto che l'usura degli pneumatici fosse bassa su questa pista e con queste temperature. Questo ci ha dato un vantaggio sui nostri concorrenti. Un aspetto negativo è il ritiro della nostra seconda vettura, perché eravamo in corsa per una doppietta. Ma sono errori che capitano. Qui guidiamo al massimo livello e ci prendiamo i relativi rischi. Questo è correre. Ora vedremo cosa riusciremo a fare ad Abu Dhabi nella lotta per il titolo".

Philipp Eng (BMW M4 GT3 n. 30, 1° posto): "Tanto di cappello alla fantastica prestazione del nostro team. Hanno davvero meritato questa vittoria. Ieri hanno lavorato a lungo sulla vettura e oggi tutti hanno fatto un lavoro perfetto. Sono riuscito a mantenere aperta la lotta per il titolo nel campionato piloti. Ora si va alla resa dei conti ad Abu Dhabi".

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3 #30, 1° posto): "Sono molto felice di aver conquistato questa vittoria nella mia prima gara qui all'Indianapolis Motor Speedway! Ci siamo resi conto fin dall'inizio del weekend di avere una buona macchina e la squadra ha fatto un lavoro fantastico. Che momento per baciare i 'mattoni'!".

Dries Vanthoor (BMW M4 GT3 #30, 1° posto): "Che bella vittoria! Grazie mille a BMW M Motorsport, al team e ai miei colleghi piloti! Non ci siamo arresi dopo l'errore nello stint time, che abbiamo pagato con una penalità di drive-through, abbiamo lottato duramente e alla fine siamo stati premiati".

Augusto Farfus (BMW M4 GT3 #31, 17° posto): "La collisione è stata un mio errore. Ho deciso di fare la mossa e di sorpassare la vettura doppiata davanti a me all'interno. Così facendo, sono entrato troppo in profondità nella curva e ho colpito la Ferrari che era ancora davanti a me e la vettura che stavo cercando di superare. È stato un vero peccato, perché a quel punto avevamo la gara sotto controllo. Purtroppo, in generale è stato molto difficile superare le vetture doppiate. Quando devi lottare per superarle, purtroppo errori del genere possono capitare. Mi dispiace per il team e per i miei colleghi piloti".