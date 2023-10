BMW M Team WRT triunfa nas 8h de Indianápolis

A BMW vence a quarta ronda da temporada do Intercontinental GT Challenge. Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor vencem com o BMW M4 GT3 da WRT nas 8h de Indianápolis.

Vitória da BMW M Team WRT e do BMW M4 GT3 nas 8 Horas de Indianápolis, a quarta e penúltima corrida da temporada do Intercontinental GT Challenge. Os pilotos de fábrica da BMW M, Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, triunfaram no lendário Indianapolis Motor Speedway por 53 segundos. Com a terceira vitória consecutiva no IGTC, após as 9 Horas de Kyalami em fevereiro e as 24 Horas de Spa-Francorchamps em julho, a BMW defendeu a sua liderança na classificação dos construtores, à frente da Mercedes. Eng continua em segundo lugar na classificação dos pilotos, mas recuperou terreno em relação ao primeiro lugar. A BMW M Motorsport vai competir no final da época em Abu Dhabi, em dezembro, e lutar pelos títulos em ambas as classificações.

O BMW M4 GT3 #30 arrancou da quarta posição, mas o Eng conseguiu assumir a liderança na primeira curva. O trio da BMW M Team WRT perdeu-a entretanto, quando teve de cumprir uma penalização de drive-through por exceder o tempo máximo de condução para um stint. No entanto, com uma excelente velocidade - o BMW M4 GT3 beneficiou das temperaturas muito mais frescas do dia da corrida ao manusear os pneus Pirelli - Eng conseguiu recuperar terreno do quarto para o segundo lugar. Na liderança, a pouco mais de duas horas do final, estava o BMW M4 GT3 #31 com o trio da WRT, Augusto Farfus, Maxime Martin e Charles Weerts. No entanto, Farfus colidiu com outro carro durante uma tentativa de volta e danificou a suspensão dianteira do seu carro. A BMW M Team WRT reparou os danos, mas perdeu mais de dez voltas no processo. No final, no entanto, foi claramente o júbilo pela primeira vitória da equipa nos EUA que prevaleceu.

As equipas norte-americanas da BMW M Motorsport, BimmerWorld e ST Racing, também competiram em Indianápolis, mas tiveram problemas. Samantha Tan, o piloto de fábrica da BMW M Neil Verhagen e Jake Walker terminaram em décimo segundo lugar, enquanto Bill Auberlen, Robby Foley e Chandler Hull se retiraram pouco antes do final da corrida.

As "12 Horas do Golfo", o final da época do IGTC, terão lugar em Abu Dhabi a 9 e 10 de dezembro.

Citações após a corrida:

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "Parabéns à BMW M Team WRT e aos nossos pilotos de fábrica da BMW M, Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, pela vitória nas 8 Horas de Indianápolis! Esta foi a terceira vitória consecutiva para o BMW M4 GT3 no Intercontinental GT Challenge, depois da dupla vitória em Kyalami e do triunfo nas 24h de Spa-Francorchamps. Isto sublinha mais uma vez a força do nosso carro GT3 em todo o mundo. É uma grande pena que o carro irmão se tenha retirado após uma colisão enquanto liderava a corrida, porque também tinha mostrado um excelente desempenho até esse momento. Muito obrigado a todos os pilotos, membros da equipa e pessoal da BMW M Motorsport pelo seu empenho! O mesmo se aplica às equipas norte-americanas da BimmerWorld e da ST Racing, que tiveram um bom desempenho apesar do azar na corrida. Agora concentramo-nos nas próximas tarefas, que depois do resultado de hoje incluem o final da temporada do Intercontinental GT Challenge em Abu Dhabi, em dezembro."

Vincent Vosse (Chefe de Equipa BMW M Team WRT): "É uma sensação fantástica vencer uma corrida nos EUA pela primeira vez com a BMW M Team WRT. Tínhamos dois carros muito fortes e ajudou-nos muito o facto de o desgaste dos pneus ser baixo nesta pista e com estas temperaturas. Isto deu-nos uma vantagem sobre os nossos concorrentes. Um ponto negativo foi o abandono do nosso segundo carro, porque estávamos a caminho de um "one-two". Mas estes erros acontecem. Conduzimos aqui ao mais alto nível e corremos os riscos correspondentes. É assim que são as corridas. Agora vamos ver o que podemos fazer em Abu Dhabi na luta pelo título."

Philipp Eng (#30 BMW M4 GT3, 1º lugar): "Tiro o chapéu ao fantástico desempenho da nossa equipa. Eles mereceram mesmo esta vitória. Ontem ainda estiveram a trabalhar no carro durante muito tempo e hoje todos fizeram um trabalho perfeito. Consegui manter a luta pelo título em aberto no campeonato de pilotos. Agora é a vez do confronto em Abu Dhabi."

Sheldon van der Linde (#30 BMW M4 GT3, 1º lugar): "Estou muito feliz por conseguir esta vitória na minha primeira corrida aqui no Indianapolis Motor Speedway! Percebemos logo no início do fim de semana que temos um bom carro aqui e a equipa fez um trabalho fantástico. Que momento para beijar os 'tijolos'!"

Dries Vanthoor (#30 BMW M4 GT3, 1º lugar): "Que grande vitória! Muito obrigado à BMW M Motorsport, à equipa e aos meus colegas pilotos! Não desistimos depois do erro no tempo de passagem, que pagámos com uma penalização por drive-through, lutámos muito e fomos recompensados no final."

Augusto Farfus (BMW M4 GT3 #31, 17º lugar): "A colisão foi um erro meu. Decidi fazer a manobra e ultrapassar o carro que estava à minha frente por dentro. Ao fazê-lo, fui demasiado fundo na curva e atingi o Ferrari que ainda estava à minha frente e o carro que eu estava a tentar ultrapassar. É extremamente lamentável, porque nessa altura tínhamos a corrida sob controlo. Infelizmente, foi geralmente muito difícil ultrapassar os carros que estavam a rodar. Quando temos de lutar para os ultrapassar, infelizmente podem acontecer erros como este. Lamento pela equipa e pelos meus colegas pilotos".