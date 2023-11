Con Rossi - BMW decolla alla 12 Ore del Golfo

BMW schiererà sei piloti ufficiali nel finale di stagione dell'Intercontinental GT Challenge ad Abu Dhabi. Valentino Rossi torna alla gara in cui ha già gareggiato come pilota di MotoGP.

Al finale di stagione dell'Intercontinental GT Challenge, la 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi il 10 dicembre 2023, BMW e i tre piloti BMW M works Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor lotteranno per i titoli nelle classifiche costruttori e piloti. Valentino Rossi guiderà la BMW M4 GT3 n. 46 del BMW M Team WRT sul circuito di Yas Marina per la prima volta.

In totale, il BMW M Team WRT schiererà due vetture e sei piloti BMW M works. Nella BMW M4 GT3 numero 32, Eng e van der Linde saranno supportati nella loro caccia al titolo da Charles Weerts (BEL). Nella BMW M4 GT3 n. 46, Rossi e il contendente al titolo Vanthoor saranno affiancati da Nick Yelloly (GBR).

Rossi ha già partecipato alla gara sul circuito di Formula 1 di Abu Dhabi nel 2019 e nel 2021. Ha partecipato alla gara con una Ferrari della Kessel Racing insieme all'amico Alessio "Uccio" Salucci e al fratellastro Luca Marini. Nel 2019 ha vinto la classe Pro-Am e nel 2021 i tre piloti si sono piazzati al quarto posto assoluto. Avrebbe dovuto gareggiare per il team svizzero anche nel 2022, ma non ha partecipato a causa di un'infezione da Covid-19.

In vista dell'ultima gara IGTC della stagione, BMW è al primo posto nella classifica costruttori con 133 punti, ma con soli nove punti di vantaggio su Mercedes. Con la 9 Ore di Kyalami (RSA), la 24 Ore di Spa-Francorchamps (BEL) e la 8 Ore di Indianapolis (USA), i team BMW M Motorsport hanno vinto tre delle quattro gare IGTC di questa stagione. Solo a Bathurst (AUS), all'inizio della stagione, non sono riusciti a salire sul podio. Dopo le vittorie a Spa-Francorchamps e Indianapolis e il secondo posto a Kyalami, Eng è ora a otto punti dal leader Jules Gounon (FRA, Mercedes) nella classifica piloti. Van der Linde e Vanthoor, che hanno vinto insieme a Eng a Indianapolis qualche settimana fa, seguono a sei punti di distanza in terza posizione.

Commenti sulla 12 Ore del Golfo:

Andreas Roos (Responsabile BMW M Motorsport): "È fantastico poter lottare ancora una volta per i titoli alla fine di una stagione così lunga e ricca di eventi. L'Intercontinental GT Challenge 2023 è stato ed è un viaggio fantastico attraverso i cinque continenti che ci ha portato grandi vittorie a Kyalami, Indianapolis e, soprattutto, nel momento clou della stagione a Spa-Francorchamps. Possiamo già dire che il nostro coinvolgimento in questa serie di gare è stato più che ripagato. Ringraziamo i nostri team vittoriosi WRT e ROWE Racing per il loro impegno, i nostri piloti per le loro ottime prestazioni e tutti i nostri colleghi di BMW M Motorsport. Ora vogliamo coronare l'anno ad Abu Dhabi con i titoli nelle classifiche costruttori e piloti!".

Philipp Eng (BMW M4 GT3 n. 32): "Sono felice di essere in lotta per il titolo ad Abu Dhabi. Il circuito è molto divertente. È cambiato un po' dall'ultima volta che ci sono stato nel 2013, ma credo che dovrebbe adattarsi ai punti di forza della nostra BMW M4 GT3. Ho degli ottimi compagni di squadra e un'ottima squadra. Naturalmente la concorrenza è forte, ma le nostre possibilità sono buone".

Valentino Rossi (BMW M4 GT3 n. 46): "Non vedo l'ora di tornare sul circuito di Yas Marina. Ho partecipato a questa gara in passato con una Ferrari. È stata una grande gara e siamo arrivati terzi in classifica generale. Mi sono davvero divertito, la pista è fantastica. Quest'anno il livello della gara sarà molto più alto, perché ci sono molte auto veloci e molti piloti professionisti. Vedremo le nostre prestazioni. Non vedo l'ora di guidare la BMW M4 GT3 sul circuito di Yas Marina. Sarà molto divertente".