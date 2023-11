Com Rossi - BMW arranca nas 12 Horas do Golfo

A BMW vai alinhar com seis pilotos de fábrica no final da temporada do Intercontinental GT Challenge em Abu Dhabi. Valentino Rossi regressa à corrida em que já competiu como piloto de MotoGP.

No final da temporada do Intercontinental GT Challenge, as 12 Horas do Golfo em Abu Dhabi, a 10 de dezembro de 2023, a BMW e os três pilotos da BMW M Works, Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, vão lutar pelos títulos nas classificações de construtores e de pilotos. Valentino Rossi vai conduzir o BMW M4 GT3 #46 da BMW M Team WRT no Circuito de Yas Marina pela primeira vez.

No total, a BMW M Team WRT terá dois carros e seis pilotos da BMW M Works. No BMW M4 GT3 #32, Eng e van der Linde serão apoiados na sua perseguição ao título por Charles Weerts (BEL). No BMW M4 GT3 #46, Rossi e o candidato ao título Vanthoor serão acompanhados por Nick Yelloly (GBR).

Rossi já participou da corrida no circuito de Fórmula 1 em Abu Dhabi em 2019 e 2021. Ele disputou a corrida em uma Ferrari da Kessel Racing com seu amigo Alessio "Uccio" Salucci e o meio-irmão Luca Marini. Em 2019, venceu a classe Pro-Am e, em 2021, os três pilotos terminaram em quarto lugar na geral. Ele também deveria correr pela equipa suíça em 2022, mas não participou devido a uma infeção por Covid-19.

Antes da última corrida IGTC da temporada, a BMW está em primeiro lugar na classificação dos construtores com 133 pontos, mas apenas nove pontos à frente da Mercedes. Com as 9 Horas de Kyalami (RSA), as 24 Horas de Spa-Francorchamps (BEL) e as 8 Horas de Indianápolis (EUA), as equipas BMW M Motorsport venceram três das quatro corridas IGTC desta época. Apenas Bathurst (AUS), no início da época, não conseguiu um pódio. Depois das vitórias em Spa-Francorchamps e Indianápolis e do segundo lugar em Kyalami, Eng está agora a oito pontos do líder Jules Gounon (FRA, Mercedes) na classificação dos pilotos. Van der Linde e Vanthoor, que venceram juntamente com Eng em Indianápolis há algumas semanas, seguem seis pontos atrás no terceiro lugar.

Comentários sobre as 12 Horas do Golfo:

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "É ótimo poder lutar pelos títulos mais uma vez no final de uma época tão longa e cheia de acontecimentos. O Intercontinental GT Challenge 2023 foi e é uma viagem fantástica pelos cinco continentes que nos trouxe grandes vitórias em Kyalami, Indianápolis e, acima de tudo, no ponto alto da época em Spa-Francorchamps. Podemos desde já afirmar que o nosso envolvimento nesta série de corridas foi mais do que compensador. Muito obrigado às nossas equipas vitoriosas WRT e ROWE Racing pelo seu empenho, aos nossos pilotos pelo seu desempenho de topo e a todos os nossos colegas da BMW M Motorsport. Agora queremos coroar o ano em Abu Dhabi com os títulos nas classificações de construtores e de pilotos!"

Philipp Eng (#32 BMW M4 GT3): "Estou muito contente por estar na luta pelo título em Abu Dhabi. O circuito é muito divertido. Mudou um pouco desde a última vez que lá estive, em 2013, mas penso que deverá adequar-se aos pontos fortes do nosso BMW M4 GT3. Tenho grandes companheiros de equipa e uma grande equipa. Claro que a concorrência é forte, mas as nossas hipóteses são boas."

Valentino Rossi (#46 BMW M4 GT3): "Estou muito ansioso por regressar ao Circuito de Yas Marina. Já disputei esta corrida no passado com um Ferrari. Foi uma grande corrida e terminámos em terceiro na geral. Gostei muito, a pista é fantástica. Este ano, o nível desta corrida vai ser muito mais elevado porque há muitos carros rápidos e muitos pilotos de fábrica. Veremos como será o nosso desempenho. Mal posso esperar para conduzir o BMW M4 GT3 no Circuito de Yas Marina. Vai ser muito divertido".