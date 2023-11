Ganador de la prueba para jóvenes pilotos de AMG en las 12 Horas del Golfo

Como parte de las AMG Racing Series, la semana pasada se celebró en el Circuito Ricardo Tormo, no lejos de la metrópolis española de Valencia, el Test AMG para Jóvenes Pilotos. A la prueba asistieron 22 jóvenes talentos de todo el mundo con edades comprendidas entre los 17 y los 25 años y que poseen una clasificación FIA de oro o plata. Los jóvenes talentos fueron entrenados in situ por pilotos de Mercedes-AMG Performance asignados a diferentes equipos. Para garantizar una comparabilidad óptima, los distintos vehículos Mercedes-AMG GT3 se adaptaron al mismo nivel de peso y se equiparon con neumáticos Pirelli idénticos. El británico Frank Bird, de 24 años, nominado por el equipo Haupt Racing, y el italiano Lorenzo Ferrari, de 21 años, que compitió en el AMG GT3 de WINWARD Racing, lograron imponerse a la fuerte competencia. Los dos pueden aspirar a una cabina en las 12 Horas del Golfo - el final de temporada del Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli - en Abu Dhabi en diciembre. El coche será presentado por el equipo deportivo de clientes de Mercedes-AMG GruppeM. El piloto profesional del coche es el piloto de alto rendimiento Lucas Auer, uno de los entrenadores de pilotos en Valencia.

Lucas Auer, piloto de rendimiento de Mercedes-AMG: "El AMG Young Driver Test de Valencia fue un gran evento y la calidad de los participantes fue extremadamente alta. Lorenzo Ferrari y Frank Bird hicieron un trabajo realmente excelente. Yo ya conocía el circuito. In situ, me familiaricé con las condiciones del momento y pude transmitir mi estrategia a Lorenzo, que estaba en mi equipo. Puso en práctica mis instrucciones de inmediato y enseguida se mostró competitivo. Ahora tengo muchas ganas de correr con los dos en Abu Dhabi y espero que nos presentemos bien como equipo".

Lorenzo Ferrari, participante en el Test de Jóvenes Pilotos de AMG: "Estoy muy contento de haber podido imponerme en el Test de Jóvenes Pilotos. Era la primera vez que conducía en Valencia. No fue fácil contra todos los demás talentos, pero con la guía de Lucas Auer fue posible. Sólo tuvimos un día para prepararnos, analizar datos y vídeos y sacar el máximo partido al coche. Los ingenieros y mecánicos de WINWARD Racing han hecho un gran trabajo. Abu Dhabi será una carrera larga y exigente en condiciones calurosas. Pero es una oportunidad única para mí. Estoy deseando que llegue".

Frank Bird, participante en el Test de Jóvenes Pilotos de AMG: "Estoy muy contento con el resultado del Test de Jóvenes Pilotos. Es un honor que HRT me haya dado la oportunidad de participar. Me sentí muy cómodo con el equipo. Hemos trabajado duro, nos hemos centrado en nosotros mismos y, al final, hemos tenido una gran actuación. Muchas gracias a todo el equipo y a Luca Stolz, que me ha ayudado mucho como entrenador de pilotos. Estoy deseando competir con un Mercedes-AMG GT3 en las 12 Horas del Golfo. Con Lorenzo Ferrari y Lucas Auer, tenemos una buena alineación y espero traer a casa el mejor resultado posible."

Frank Bird es hijo de la leyenda del motociclismo Paul Bird, fallecido en septiembre. Debido al duelo, el británico se perdió dos fines de semana de carrera de la GT World Challenge Europe Sprint Cup, en la que competía para el equipo Haupt Racing.