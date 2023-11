Vainqueur du test AMG Young Driver au Gulf 12 Hour

Dans le cadre des AMG Racing Series, l'AMG Young Driver Test s'est déroulé la semaine dernière sur le circuit Ricardo Tormo, non loin de la métropole espagnole de Valence. Vingt-deux jeunes talents du monde entier, âgés de 17 à 25 ans et titulaires d'un classement FIA Or ou Argent, ont participé à ce test. Les jeunes talents ont été coachés sur place par des pilotes Mercedes-AMG Performance appartenant à différentes équipes. Afin de garantir une comparabilité optimale, les différentes voitures Mercedes-AMG GT3 ont été adaptées au même niveau de poids et équipées de pneus Pirelli identiques. Le Britannique Frank Bird, 24 ans, désigné par l'équipe Haupt Racing, et l'Italien Lorenzo Ferrari, 21 ans, qui a pris le départ dans l'AMG GT3 de WINWARD Racing, ont réussi à s'imposer face à une forte concurrence. Les deux hommes peuvent se réjouir d'un cockpit lors des Gulf 12 Hours - la finale de la saison de l'Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli - en décembre à Abu Dhabi. Le véhicule sera utilisé par l'équipe de sport client Mercedes-AMG GruppeM. Le pilote professionnel de la voiture est le pilote de performance Lucas Auer, l'un des coachs des pilotes à Valence.

Lucas Auer, pilote Mercedes-AMG Performance : "Le test AMG Young Driver à Valence était un super événement et la qualité des participants était extrêmement élevée. Lorenzo Ferrari et Frank Bird ont vraiment fait un excellent travail. Pour ma part, je connaissais déjà le circuit. Sur place, je me suis encore une fois familiarisé avec les conditions actuelles et j'ai ainsi pu transmettre ma stratégie à Lorenzo, qui était dans mon équipe. Il a immédiatement mis en œuvre mes instructions et a été directement compétitif. Maintenant, je suis très heureux de prendre le départ à Abu Dhabi avec les deux et j'espère que nous nous présenterons bien en tant qu'équipe".

Lorenzo Ferrari, participant à l'AMG Young Driver Test : "Je suis très heureux d'avoir pu m'imposer lors du Young Driver Test. C'était la toute première fois que je pilotais à Valence. Ce n'était pas facile face à tous les autres talents, mais avec les conseils de Lucas Auer, c'était possible. Nous n'avons eu qu'une journée pour nous préparer, analyser les données et les vidéos et tirer le maximum de la voiture. Les ingénieurs et les mécaniciens de WINWARD Racing ont fait un travail formidable. Abu Dhabi sera une course longue et exigeante dans des conditions chaudes. Mais c'est une chance unique pour moi. J'ai hâte d'y être".

Frank Bird, participant au test AMG Young Driver : "Je suis très satisfait des résultats du test Young Driver. C'est un honneur que HRT m'ait donné la chance d'y participer. Je me suis senti très à l'aise avec l'équipe. Nous avons travaillé dur, nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes et avons finalement réalisé une belle performance. Merci à toute l'équipe et à Luca Stolz, qui m'a beaucoup aidé en tant que coach des pilotes. Je me réjouis de participer aux Gulf 12 Hours avec une Mercedes-AMG GT3. Avec Lorenzo Ferrari et Lucas Auer, nous avons une bonne équipe et j'espère ramener le meilleur résultat possible à la maison".

Frank Bird est le fils de la légende de la moto Paul Bird, décédé en septembre. En raison de ce deuil, le Britannique a fait l'impasse sur deux week-ends de course de la GT World Challenge Europe Sprint Cup, où il était au départ pour l'équipe Haupt Racing.